Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото)

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МЕНЮ
Кириєнко Анна
Иногда наши любимцы попадают в очень забавные ситуации. Вместо спокойной и комфортной жизни они выбирают происшествия и исследование неизвестного. Почему они так делают, неизвестно, однако иногда не нужно думать, а стоит только смотреть. Поэтому, вашему вниманию предлагаем посмотреть сборник фотографий, на которых котики попадают в неловкие, но смешные ситуации.
Смешные фото котов попавших в неловкие ситуации. Фото: kr-gazeta.ru
1. Самое удобное место для кота.
2. Он думает, что спрятался.
3. Бармен, у вас новый коктейль?
4. Куда делась вся пицца?
5.Юный Гарри Поттер.
6. Голодные игры.
7. Домик в самый раз.
8. Когда очень захотелось молочка.
9. Как открываются эти проклятые двери?
10. Новый вид рыб — рыба-кот.
Напомним, что недавно в сети появился фильм, который Британская королева Елизавета II тщательно скрывала от зрителей 52 года. Фильм называется "Королевская семья". Он создан телекомпанией Би-би-си в 1969 году.
Скрытая кинолента напоминает реалити-шоу "Семейки Кардашьян". В главных ролях — именно королева, принц Филипп и их дети. Главной целью шоу стало изображение королевской семьи в обычных бытовых условиях.
Непонятным образом кинолента появилась на платформе YouTube. Впоследствии ее удалили. Однако отдельные сцены успели разлететься по просторам интернета. Трейлер к фильму можно посмотреть в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что иногда возникают ситуации, в которых мы можем чувствовать себя не очень комфортно и уверенно. И внутри сразу появляется странное чувство и убеждение, будто мы "отстали от жизни". Как это понять, читайте в нашем материале.
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