Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото)

Иногда наши любимцы попадают в очень забавные ситуации. Вместо спокойной и комфортной жизни они выбирают происшествия и исследование неизвестного. Почему они так делают, неизвестно, однако иногда не нужно думать, а стоит только смотреть. Поэтому, вашему вниманию предлагаем посмотреть сборник фотографий, на которых котики попадают в неловкие, но смешные ситуации.

Смешные фото котов попавших в неловкие ситуации. Фото: kr-gazeta.ru

1. Самое удобное место для кота.

2. Он думает, что спрятался.

3. Бармен, у вас новый коктейль?

4. Куда делась вся пицца?

5.Юный Гарри Поттер.

6. Голодные игры.

7. Домик в самый раз.

8. Когда очень захотелось молочка.

9. Как открываются эти проклятые двери?

10. Новый вид рыб — рыба-кот.

Напомним, что недавно в сети появился фильм, который Британская королева Елизавета II тщательно скрывала от зрителей 52 года. Фильм называется "Королевская семья". Он создан телекомпанией Би-би-си в 1969 году.

Скрытая кинолента напоминает реалити-шоу "Семейки Кардашьян". В главных ролях — именно королева, принц Филипп и их дети. Главной целью шоу стало изображение королевской семьи в обычных бытовых условиях.

Непонятным образом кинолента появилась на платформе YouTube. Впоследствии ее удалили. Однако отдельные сцены успели разлететься по просторам интернета. Трейлер к фильму можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что иногда возникают ситуации, в которых мы можем чувствовать себя не очень комфортно и уверенно. И внутри сразу появляется странное чувство и убеждение, будто мы "отстали от жизни". Как это понять, читайте в нашем материале.









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