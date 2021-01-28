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Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото)

Котики не привыкли к спокойному образу жизни

28 января 2021, 22:50
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда наши любимцы попадают в очень забавные ситуации. Вместо спокойной и комфортной жизни они выбирают происшествия и исследование неизвестного. Почему они так делают, неизвестно, однако иногда не нужно думать, а стоит только смотреть. Поэтому, вашему вниманию предлагаем посмотреть сборник фотографий, на которых котики попадают в неловкие, но смешные ситуации.

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото)

Смешные фото котов попавших в неловкие ситуации. Фото: kr-gazeta.ru

1. Самое удобное место для кота.

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 2

2. Он думает, что спрятался.

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 3

3. Бармен, у вас новый коктейль?

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 4

4. Куда делась вся пицца?

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 5

5.Юный Гарри Поттер.

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 6

6. Голодные игры.

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 7

7. Домик в самый раз.

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 8

8. Когда очень захотелось молочка.

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 9

9. Как открываются эти проклятые двери?

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 10

10. Новый вид рыб — рыба-кот.

Нелогичные поступки кошек, которые заставят вас смеяться (Фото) - фото 11

Напомним, что недавно в сети появился фильм, который Британская королева Елизавета II тщательно скрывала от зрителей 52 года. Фильм называется "Королевская семья". Он создан телекомпанией Би-би-си в 1969 году.

Скрытая кинолента напоминает реалити-шоу "Семейки Кардашьян". В главных ролях — именно королева, принц Филипп и их дети. Главной целью шоу стало изображение королевской семьи в обычных бытовых условиях.

Непонятным образом кинолента появилась на платформе YouTube. Впоследствии ее удалили. Однако отдельные сцены успели разлететься по просторам интернета. Трейлер к фильму можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что иногда возникают ситуации, в которых мы можем чувствовать себя не очень комфортно и уверенно. И внутри сразу появляется странное чувство и убеждение, будто мы "отстали от жизни". Как это понять, читайте в нашем материале.




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Источник: https://www.adme.ru/zhizn-zhivotnye/25-chelovek-kotorye-zaveli-pushistyh-i-teper-znayut-chto-koshachya-logika-eto-chto-to-s-chem-to-2508020/
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