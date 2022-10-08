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Взорвали Крымский мост: "Комментарии" подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО)

Этот день наступил, загорелся Крымский мост.

сегодня, 17:40
Автор:

Slava Kot
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Утренняя суббота порадовала украинцев чрезвычайным событием, ведь произошло то, что ждали уже не один месяц – взорвали Крымский мост. Редакция портала "Комментарии" отобрала самые интересные реакции из социальных сетей.

Взорвали Крымский мост: "Комментарии" подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО)

Крымский мост горит. Фото из открытых источников

8 октября украинцы наконец-то дождались подрыва Крымского моста. Эта тема особенно актуально обсуждалась с потопления российского военного корабля "Москва" весной. Но никто не ожидал, что это произойдет на следующий день после празднования юбилея президента РФ Владимира Путина.

Новость всколыхнула сеть и новостные ресурсы, постоянно демонстрировавшие все новые и новые фото и видеоматериалы с места взрыва. Кроме того, Россия упраздняла автобусное и железнодорожное сообщение с Крымом, а сами жители оккупированного полуострова создали невероятные очереди в автозаправки.

Со временем украинцы начали креативить и создали сотни мемов на эту тему. С частью из них вы можете ознакомиться ниже:

Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 2
Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 3
Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 4
Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 5
Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 6
Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 7
Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 8
Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 9
Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 10
Взорвали Крымский мост: ”Комментарии” подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО) - фото 11

Ранее портал "Комментарии" сообщал реакцию ВСУ на обвал Крымского моста. Об этом сообщила сотрудница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, которая отметила, что таким образом Российская Федерация потеряла значительную артерию для поставки товаров в аннексированный Крым.

Также "Комментарии" приняли эксклюзивное интервью у бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, утверждающего, что Крымский мост могли взорвать сами россияне. По его мнению, сторонники войны решили взорвать мост и спровоцировать Путина для более активных действий ради победы РФ.



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Источник: comments.ua
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