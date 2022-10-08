Взорвали Крымский мост: "Комментарии" подобрали лучшее из социальных сетей (ФОТО)

Утренняя суббота порадовала украинцев чрезвычайным событием, ведь произошло то, что ждали уже не один месяц – взорвали Крымский мост. Редакция портала "Комментарии" отобрала самые интересные реакции из социальных сетей.



Крымский мост горит. Фото из открытых источников

8 октября украинцы наконец-то дождались подрыва Крымского моста. Эта тема особенно актуально обсуждалась с потопления российского военного корабля "Москва" весной. Но никто не ожидал, что это произойдет на следующий день после празднования юбилея президента РФ Владимира Путина.

Новость всколыхнула сеть и новостные ресурсы, постоянно демонстрировавшие все новые и новые фото и видеоматериалы с места взрыва. Кроме того, Россия упраздняла автобусное и железнодорожное сообщение с Крымом, а сами жители оккупированного полуострова создали невероятные очереди в автозаправки.

Со временем украинцы начали креативить и создали сотни мемов на эту тему. С частью из них вы можете ознакомиться ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал реакцию ВСУ на обвал Крымского моста. Об этом сообщила сотрудница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, которая отметила, что таким образом Российская Федерация потеряла значительную артерию для поставки товаров в аннексированный Крым.

Также "Комментарии" приняли эксклюзивное интервью у бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, утверждающего, что Крымский мост могли взорвать сами россияне. По его мнению, сторонники войны решили взорвать мост и спровоцировать Путина для более активных действий ради победы РФ.

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