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Главная Новости Общество юмор "Видео смотрели со слезами": девочка, которая боролась с гололедом в Киеве, рассказала, как добралась домой
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"Видео смотрели со слезами": девочка, которая боролась с гололедом в Киеве, рассказала, как добралась домой

После множества попыток школьница таки сумела подняться по Андреевскому спуску

12 декабря 2020, 23:48
Автор:

Любовь Блажко

Вчера в сеть попало видео с маленькой девочкой, которая из-за сильной гололедицы не могла нормально идти, а все время падала. Но она не сдавалась: падала и снова поднималась, пробовала пролезть даже на четвереньках. Так, сегодня главная героиня забавного видео рассказала, как же она все-таки добралась домой. 

"Видео смотрели со слезами": девочка, которая боролась с гололедом в Киеве, рассказала, как добралась домой

Фото: скриншот с видео

Школьницу зовут Мария. Она признается, что упала в тот вечер не менее 40 раз. Но несмотря на это, она не получила ни одной травмы или ссадины.  Как выяснилось потом, Маша занимается гимнастикой, поэтому хорошо усвоила, как нужно правильно падать. Наверное, именно по этой причине она так долго не сдавалась, а продолжала вести борьбу с гололедицей. 

Девочка не могла сама подняться, поэтому на помощь к ней пришел брат. Известно, что у них большая семья, поскольку родители взяли много детей из приюта. 

Сама Мария сказала, что не считает себя популярной, несмотря на то, что этот ролик посмотрела вся Украина. Мама девочки призналась, что посмотреть видео без слез не смогла, потому что сильно переживала. 

"Мы видео смотрели со слезами, если честно. Мне не было смешно. Слава Богу, что все закончилось хорошо. У Маши очень спортивный характер, я думаю, о ней будут только смешные и добрые видео", — сказала мама девочки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как Киев справляется с непогодой. Вчера днем и сегодня ночью в столице были осадки и сильный гололед. Поэтому "Киевавтодор" в усиленном режиме обрабатывал улично-дорожную сеть. Об этом сообщается в Telegram-канале Виталия Кличка. 

"Ночью работало более 300 единиц спецтехники и 36 бригад ручной уборки. Более 270 работников. Также в борьбе с гололедицей привлечены 5 тысяч дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий", - говорится в сообщении. 




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Источник: https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother/upala-40-raz-devochka-s-video-na-andreevskom-spuske-rasskazala-kak-vse-bylo-1494619.html
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