В Карпатах в бассейн к туристам неожиданно прыгнула корова (ВИДЕО)

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Хмільовська Інна
В Карпатах отдыхающие плавали в открытом бассейне с видом на горы, когда к ним неожиданно запрыгнула корова. Буренка сама не ожидала такого поворота событий. Видео курьеза опубликовала очевидица Александра Стасюк на своей странице в Facebook.
Бассейн в Карпатах, скриншот с видео
На кадрах видно, что корова стоит у кромки воды и решает левой передней ногой ступить на нее, но чуть не упала. Непонятно, то ли она пить хотела, то ли охладиться. Однако уже через секунду, еле удержав равновесие, животное просто запрыгнуло в бассейн. Выглядело все так, будто корова сначала проверила воду, а потом решила искупаться. Как только парнокопытная окунулась в воду, после нее появился грязный шлейф воды. А купающиеся в бассейне мальчики выпрыгнули с воды со скоростью света.
По словам очевидицы, животное гуляло само по себе, на счастье эта история обошлась без жертв.
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