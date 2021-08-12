В Карпатах в бассейн к туристам неожиданно прыгнула корова (ВИДЕО)

В Карпатах отдыхающие плавали в открытом бассейне с видом на горы, когда к ним неожиданно запрыгнула корова. Буренка сама не ожидала такого поворота событий. Видео курьеза опубликовала очевидица Александра Стасюк на своей странице в Facebook.

Бассейн в Карпатах, скриншот с видео

На кадрах видно, что корова стоит у кромки воды и решает левой передней ногой ступить на нее, но чуть не упала. Непонятно, то ли она пить хотела, то ли охладиться. Однако уже через секунду, еле удержав равновесие, животное просто запрыгнуло в бассейн. Выглядело все так, будто корова сначала проверила воду, а потом решила искупаться. Как только парнокопытная окунулась в воду, после нее появился грязный шлейф воды. А купающиеся в бассейне мальчики выпрыгнули с воды со скоростью света.

По словам очевидицы, животное гуляло само по себе, на счастье эта история обошлась без жертв.

"Все закончилось благополучно. Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше", — написала девушка.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару: рядом с их телами плавала икона. В полицию Кривого Рога поступило сообщение от пенсионера, который сообщил, что обнаружил свою 50-летнюю дочь и ее 51-летнего мужа мертвыми. На теле одного из них были видны повреждения, что свидетельствовало о том, что это был явно не несчастный случай. При осмотре тел погибших было установлено, что причиной смерти 50-летней женщины стала механическая асфиксия. Она захлебнулась водой. А вот на трупе мужчины были замечены повреждения от ножа. В области грудной клетки было несколько следов от ножевых ранений. Как оказалось, в тот день между супругами состоялся разговор, во время которого мужчина уговаривал свою вторую половину сохранить отношения. Однако женщина отказала. В ответ на это он утопил ее в бассейне, а затем покончил жизнь самоубийством, дважды вонзив в свое тело нож.









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