logo
Русский Українська

BTC/USD

31467.41

ETH/USD

1904.01

LTC/USD

114.30

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару: рядом с их телами плавала икона
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару: рядом с их телами плавала икона

Тела нашел отец убитой женщины

сегодня, 15:00
Автор:

Мокрик Анастасия

Город Кривой Рог всколыхнула страшная новость об обнаружении трупов супругов в бассейне на территории их собственного дома. Рядом с их телами в воде плавали цветы, икона и перья. Об этом передает ТСН.

В Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару: рядом с их телами плавала икона

В Кривом Роге нашли мертвой супружескую пару. Фото: социальные сети

По информации издания "Наше місто", в полицию Кривого Рога поступило сообщение от пенсионера, который сообщил, что обнаружил свою 50-летнюю дочь и ее 51-летнего мужа мертвыми. На теле одного из них были видны повреждения, что свидетельствовало о том, что это был явно не несчастный случай. 

В полиции установили, что погибшие долгое время не жили вместе и давно уже подали на развод. Их соседи рассказали, что во время совместной жизни мужчина часто поднимал руку на свою супругу, что, вероятно, и послужило причиной расторжения брака.

Кроме того, было установлено, что у погибшего ранее диагностировали психическое расстройство. Во время одного из конфликтов с женой он пригрозил, что убьет ее.

При осмотре тел погибших было установлено, что причиной смерти 50-летней женщины стала механическая асфиксия. Она захлебнулась водой. А вот на трупе мужчины были замечены повреждения от ножа. В области грудной клетки было несколько следов от ножевых ранений. 

Как оказалось, в тот день между супругами состоялся разговор, во время которого мужчина уговаривал свою вторую половину сохранить отношения. Однако женщина отказала. В ответ на это он утопил ее в бассейне, а затем покончил жизнь самоубийством, дважды вонзив в свое тело нож. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nashemisto.dp.ua/2021/07/20/bassejn-polnyj-krovi-v-dnepropetrovskoj-oblasti-nashli-mertvoj-semju/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ