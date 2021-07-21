В Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару: рядом с их телами плавала икона

Город Кривой Рог всколыхнула страшная новость об обнаружении трупов супругов в бассейне на территории их собственного дома. Рядом с их телами в воде плавали цветы, икона и перья. Об этом передает ТСН.

В Кривом Роге нашли мертвой супружескую пару. Фото: социальные сети

По информации издания "Наше місто", в полицию Кривого Рога поступило сообщение от пенсионера, который сообщил, что обнаружил свою 50-летнюю дочь и ее 51-летнего мужа мертвыми. На теле одного из них были видны повреждения, что свидетельствовало о том, что это был явно не несчастный случай.

В полиции установили, что погибшие долгое время не жили вместе и давно уже подали на развод. Их соседи рассказали, что во время совместной жизни мужчина часто поднимал руку на свою супругу, что, вероятно, и послужило причиной расторжения брака.

Кроме того, было установлено, что у погибшего ранее диагностировали психическое расстройство. Во время одного из конфликтов с женой он пригрозил, что убьет ее.

При осмотре тел погибших было установлено, что причиной смерти 50-летней женщины стала механическая асфиксия. Она захлебнулась водой. А вот на трупе мужчины были замечены повреждения от ножа. В области грудной клетки было несколько следов от ножевых ранений.

Как оказалось, в тот день между супругами состоялся разговор, во время которого мужчина уговаривал свою вторую половину сохранить отношения. Однако женщина отказала. В ответ на это он утопил ее в бассейне, а затем покончил жизнь самоубийством, дважды вонзив в свое тело нож.

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