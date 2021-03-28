В Британии лебедь «терроризирует» местных жителей (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Лебедь по кличке Седрик, который живет на одном из озер в городке Нортгемптон (Британия), стал известным благодаря своему хулиганскому поведению. Он на протяжение пяти лет "терроризирует" местных жителей.
Лебедь терроризирует город в Британии / Фото: SWNS
Птица регулярно подходит к домам людей, прикладывает свой клюв к металлическим почтовым ящикам и начинает громко стучать. Жители признаются, что лебедь не причиняет никакого вреда, но стук, который разносится по всему дому и длится часами, очень раздражает и мешает отдыхать.
Пенсионер Стивен Легг признается, что пытался поймать нарушителя общественного порядка и перепробовал несколько способов, чтобы отвадить его от своих дверей, но все безрезультатно. Мужчина рассказал, что Седрик живет на озере уже 8 лет вместе со своей подружкой, но последние 5 лет в начале весны он подходит к дверям домов и начинает громко стучать. Стивен даже приобрел устройство, издающее ультразвуковой шум, который отпугивает птиц. Однако Седрика это не подействовало, наоборот, говорит мужчина, лебедя это еще больше воодушевило.
Также пенсионер обращался к специалистам, чтобы те объяснили, почему птица так хулиганит. Они предположили, что Седрик просто ищет еду, но Стивен не согласен с этой версии, поскольку знает, что птиц на озере люди всегда подкармливают.
Заснять на видео местного дебошира удалось 63-летней Венди Ховард, которая прогуливалась по городу.
Напомним, в Китае щенок едва не утонул в озере из-за нападения разъяренного лебедя.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце 2020 года группа исследователей обнаружила на индонезийском острове Борнео редкую птицу, которую считали вымершей 170 лет.
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сегодня, 09:29
Просто в природе у лебедя есть соперник с которым он сражается за самку. А тут на озере видимо нет. Вот он и сходит с ума по своему.