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В Британии лебедь «терроризирует» местных жителей (ВИДЕО)

Лебедя пытались отвадить от дверей, но безуспешно

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Лебедь по кличке Седрик, который живет на одном из озер в городке Нортгемптон (Британия), стал известным благодаря своему хулиганскому поведению. Он на протяжение пяти лет "терроризирует" местных жителей.

В Британии лебедь «терроризирует» местных жителей (ВИДЕО)

Лебедь терроризирует город в Британии / Фото: SWNS

Птица регулярно подходит к домам людей, прикладывает свой клюв к металлическим почтовым ящикам и начинает громко стучать. Жители признаются, что лебедь не причиняет никакого вреда, но стук, который разносится по всему дому и длится часами, очень раздражает и мешает отдыхать.

Пенсионер Стивен Легг признается, что пытался поймать нарушителя общественного порядка и перепробовал несколько способов, чтобы отвадить его от своих дверей, но все безрезультатно. Мужчина рассказал, что Седрик живет на озере уже 8 лет вместе со своей подружкой, но последние 5 лет в начале весны он подходит к дверям домов и начинает громко стучать. Стивен даже приобрел устройство, издающее ультразвуковой шум, который отпугивает птиц. Однако Седрика это не подействовало, наоборот, говорит мужчина, лебедя это еще больше воодушевило.

Также пенсионер обращался к специалистам, чтобы те объяснили, почему птица так хулиганит. Они предположили, что Седрик просто ищет еду, но Стивен не согласен с этой версии, поскольку знает, что птиц на озере люди всегда подкармливают. 

Заснять на видео местного дебошира удалось 63-летней Венди Ховард, которая прогуливалась по городу. 

Напомним, в Китае щенок едва не утонул в озере из-за нападения разъяренного лебедя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце 2020 года группа исследователей обнаружила на индонезийском острове Борнео редкую птицу, которую считали вымершей 170 лет.


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Источник: https://metro.co.uk/2021/03/23/naughty-swan-keeps-knocking-on-doors-of-houses-near-its-lake-for-hours-14289949/
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Обусуждения

1

сегодня, 09:29

Просто в природе у лебедя есть соперник с которым он сражается за самку. А тут на озере видимо нет. Вот он и сходит с ума по своему.

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