Украинский премьер «обрел» в ЕС «брата-близнеца»: Сеть бурно обсуждает фото Шмыгаля и Мишеля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль побывал с рабочим визитом в Бельгии, где встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Сходство двух представителей настолько поразительно, что в соцсети уже шутят о "найденном брате" и "размножении". Фотографии опубликовал сегодня, 9 февраля, "Правительственный портал".

Фото: kmu.gov.ua

Судя по снимкам, мужчины, правда, имеют схожую внешность: похожи не только черты лица, а еще и у обоих лысина и очки. Даже фигуры украинского премьера и европейского лидера не особо различны.





В социальных сетях "брата-близнеца" украинского премьер-министра заприметили моментально. Тут же начались ироничные публикации и шутливые комментарии. Многие предполагают, что и сами Шмыгаль и Мишель с юмором отнеслись к своей схожей внешности, поэтому на фото можно увидеть улыбки.

Отметим, что во время этого рабочего визита Шмыгаль поднимал вопрос евроинтеграции Украины. По его словам, Украина рассчитывает на согласование с Европейским Союзом конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, речь идет о экономическом векторе интеграции, что позволит "сшить украинский и европейский рынки и экономики". Также отмечается, что Украина стремится к внедрению европейских законов и правил в сфере энергетики. Глава Кабмина пригласил Мишеля в гости в Украину – такое поручение украинскому премьеру дал президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Сеть удивил архивный снимок, который опубликовал экс-президент Петр Порошенко в честь дня рождения его супруги Марины.

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