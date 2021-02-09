Украинский премьер «обрел» в ЕС «брата-близнеца»: Сеть бурно обсуждает фото Шмыгаля и Мишеля

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Таисия Ерохина
Премьер-министр
Украины Денис Шмыгаль побывал с рабочим визитом в Бельгии, где встретился с президентом
Европейского Совета Шарлем Мишелем. Сходство двух представителей настолько
поразительно, что в соцсети уже шутят о "найденном брате" и "размножении". Фотографии
опубликовал сегодня, 9 февраля, "Правительственный портал".
Фото: kmu.gov.ua
Судя по снимкам, мужчины, правда, имеют схожую внешность: похожи не только черты лица, а еще и у обоих лысина и очки. Даже фигуры украинского премьера и европейского лидера не особо различны.
В социальных сетях "брата-близнеца" украинского премьер-министра заприметили моментально. Тут же начались ироничные публикации и шутливые комментарии. Многие предполагают, что и сами Шмыгаль и Мишель с юмором отнеслись к своей схожей внешности, поэтому на фото можно увидеть улыбки.
Отметим, что во
время этого рабочего визита Шмыгаль поднимал вопрос евроинтеграции Украины. По
его словам, Украина рассчитывает на согласование с Европейским Союзом
конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора
достижения целей Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, речь идет о экономическом
векторе интеграции, что позволит "сшить украинский и европейский рынки и
экономики". Также отмечается, что Украина стремится к внедрению европейских
законов и правил в сфере энергетики. Глава Кабмина пригласил Мишеля в гости в
Украину – такое поручение украинскому премьеру дал президент Владимир
Зеленский.
Напомним, ранее
Сеть удивил архивный
снимок, который опубликовал экс-президент Петр Порошенко в честь дня
рождения его супруги Марины.
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