«Совсем юные»: Порошенко удивил Сеть архивным снимком с женой (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Пятый президент
Украины Петр Порошенко в социальной сети опубликовал трогательное поздравление
с днем рождения своей супруги – Марины Порошенко. Вместе с поздравлением лидер
партии "Европейская солидарность" показал архивный снимок. Фотография появилась
на странице Порошенко в Facebook сегодня, 1 февраля.
Порошенко с супругой. Фото из открытых источников
Так, народный
депутат вспомнил, что его нынешняя супруга очаровала его с первой встречи.
Кроме того,
экс-президент признался в безграничной любви к жене.
В комментариях к
публикации тут же посыпались поздравления для супруги пятого украинского
президента со множеством приятных пожеланий. Большинство комментаторов восхищаются
снимками и отмечают, что чета Порошенко – образец семейной пары. Пользователи
пишут, что Марина Порошенко с годами только похорошела и расцвела.
Напомним, недавно
украинцы бурно обсуждали новый образ лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Так,
одна из главных женщин в украинской политике кардинально преобразила свой имидж
и пришла в Верховную Раду в новом образе. Тимошенко
сменила прическу, цвет волос и появилась на публике без очков. В Сети
пишут, что ее теперь не узнать.
Как ранее
сообщалось, экс-нардеп и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий
Ярош предложил Президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру нового
премьер-министра. По мнению Яроша, на эту роль подходит экс-президент
Петр Порошенко.
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