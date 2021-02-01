«Совсем юные»: Порошенко удивил Сеть архивным снимком с женой (ФОТО)

Пятый президент Украины Петр Порошенко в социальной сети опубликовал трогательное поздравление с днем рождения своей супруги – Марины Порошенко. Вместе с поздравлением лидер партии "Европейская солидарность" показал архивный снимок. Фотография появилась на странице Порошенко в Facebook сегодня, 1 февраля.

Порошенко с супругой. Фото из открытых источников

Так, народный депутат вспомнил, что его нынешняя супруга очаровала его с первой встречи.

"Марина, твоя любовь, мудрость, ум, чуткость вдохновляют меня, с тех пор увидел тебя впервые, — написал Порошенко. — Ежедневно не устаю благодарить судьбу за то, что ты рядом в самые счастливые и самые тяжелые дни".

Кроме того, экс-президент признался в безграничной любви к жене.

В комментариях к публикации тут же посыпались поздравления для супруги пятого украинского президента со множеством приятных пожеланий. Большинство комментаторов восхищаются снимками и отмечают, что чета Порошенко – образец семейной пары. Пользователи пишут, что Марина Порошенко с годами только похорошела и расцвела.

Напомним, недавно украинцы бурно обсуждали новый образ лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Так, одна из главных женщин в украинской политике кардинально преобразила свой имидж и пришла в Верховную Раду в новом образе. Тимошенко сменила прическу, цвет волос и появилась на публике без очков. В Сети пишут, что ее теперь не узнать.

Как ранее сообщалось, экс-нардеп и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош предложил Президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру нового премьер-министра. По мнению Яроша, на эту роль подходит экс-президент Петр Порошенко.

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