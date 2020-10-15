Убитая Эрика и детские анкеты: соцсети не унимаются из-за народного опроса Зеленского

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Таисия Ерохина
Несколько дней
назад, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение масштабного
опроса украинцев в день местных выборах на избирательных участках. В Офисе
президента уверяют, что это именно опрос, а не референдум. Инициатива тут же вызвала
бурное обсуждение в социальных сетях. "Комментарии" сделали подборку народного
творчества – самые удачные фотожабы, шутки и мемы на эту тему из соцсетей.
Очень многие пользователи предложили свои варианты пяти вопросов. Сразу несколько украинцев вспомнили казус во время прямого эфира, когда Зеленский "спрашивал" о том, кто убил Эрику. Конечно же, затея с вопросами некоторым напомнила детские анкеты, популярные ранее. Как можно увидеть, недостатка в фантазии у украинцев нет.
Напомним, в Сеть слили якобы бланк
с пятью вопросами из опроса Зеленского в день выборов. Первые два вопроса в
опубликованной анкете совпадают с теми, что накануне озвучил Зеленский.
Речь о предложении
введения пожизненного заключения для топ-коррупционеров и создании свободной
экономической зоны на Донбассе.
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