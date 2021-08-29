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30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО

Представители семейства кошачьих обожают принимать причудливые формы, из-за чего людям кажется, будто они созданы из жидкости

сегодня, 13:16
Автор:

Вечканова Елена

Очень многие хозяева кошек по всему миру часто прибедняются, что домашние любимцы "отжимают" у них привычные для отдыха диваны-кресла-кровати. Еще чаще на просторах интернета встречается ворчание, что коты привыкают спать в очень уж неординарных местах. "Комментарии" же решили показать читателям, как часто представителей кошачьих слишком уж легко перепутать с жидкостью.

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО

Некоторые люди считают, что коты — это жидкость. Фото из открытых источников

1. Да, хозяин, мягкость и теплоту проверил, зимой носить можно!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 2

2. А как по этим рыжим кругам определить возраст дерева?

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 3

3. Дайте "Котоскара" этому котоктеру! Легендарная сцена из "Сияния" почти воссоздана!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 4

4. Понял, хозяин? Вот так же укладываешь сюда бутылку вина, и все доставят в сохранности.

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 5

5. Розовый котобинокль.

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 6

6. Представляем вашему вниманию коллекцию "муросень-мурзима-2022", последний мурк моды!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 7

7. Последнее, что видел хозяин, наступивший на кота-хамелеона…

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 8

8. Тебе эти штаны большие, человек, в них еще и я помещусь!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 9

9. Если долго притворяться цветочным горшком, кто-то может в это поверить. (Нет, но не расстраивайте кота честностью).

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 10

10. Тут просто без комментариев…

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 11

11. Какой-то немного мохнатый хлебушек принесла ты домой, мам!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 12

12. Ну, допустим, чирик…

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 13

13. Чего смотришь, хозяин? Это котойога, присоединяйся, лентяй!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 14

14. Уйди, старушка, я в печали.

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 15

15. Слился с местностью.

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 16

16. Прекрасное украшение для интерьера.

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 17

17. Это я сторожу мангал, чтобы без меня мясо не начали жарить и есть!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 18

18. Лучший тестировщик дорожных ливневок.

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 19

19. Молочный котоктель заказывали?

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 20

20. Котогирлянда к Новому Году готова!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 21

21. Да слышал я, что меня звали кушать! Со стороны может показаться, что я лежу, но я иду! Просто очень медленно!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 22

22. Возьмите литр котока…

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 23

23. …Пакетик кошачьего недовольства…

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 24

24. …Просейте триста граммов кота… Стоп, что?!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 25

25. Ладно, лучше съем бутерброд с сыром! Или нет…

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 26

26. На чай тоже, похоже, лучше не рассчитывать.

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 27

27. Котозмей, малыш котозмей, у-у-у-у-у!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 28

28. Да, мне удобно!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 29

29. Человек, иди умойся в другом месте, здесь занято.

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 30

30. Лучший твой подарочек — это я!

30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО - фото 31

Надеемся, что жидкие коты подняли вам настроение, как и нам, пока мы делали подборку.

Напомним, что ранее "Комментарии" делились подборкой забавных животных со всего мира. Очередную порцию улыбательных снимков ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете просмотреть серию фотографий, сделанных "за секунду до". Подробнее — в нашей публикации.


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Источник: https://comments.ua/
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