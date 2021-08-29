30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО

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Вечканова Елена
Очень многие хозяева
кошек по всему миру часто прибедняются, что домашние любимцы "отжимают" у них
привычные для отдыха диваны-кресла-кровати. Еще чаще на просторах интернета
встречается ворчание, что коты привыкают спать в очень уж неординарных местах. "Комментарии"
же решили показать читателям, как часто представителей кошачьих слишком уж
легко перепутать с жидкостью.
Некоторые люди считают, что коты — это жидкость. Фото из открытых источников
1. Да, хозяин, мягкость и теплоту проверил, зимой носить можно!
2. А как по этим рыжим кругам определить возраст дерева?
3. Дайте "Котоскара" этому котоктеру! Легендарная сцена из "Сияния" почти воссоздана!
4. Понял, хозяин? Вот так же укладываешь сюда бутылку вина, и все доставят в сохранности.
5. Розовый котобинокль.
6. Представляем вашему вниманию коллекцию "муросень-мурзима-2022", последний мурк моды!
7. Последнее, что видел хозяин, наступивший на кота-хамелеона…
8. Тебе эти штаны большие, человек, в них еще и я помещусь!
9. Если долго притворяться цветочным горшком, кто-то может в это поверить. (Нет, но не расстраивайте кота честностью).
10. Тут просто без комментариев…
11. Какой-то немного мохнатый хлебушек принесла ты домой, мам!
12. Ну, допустим, чирик…
13. Чего смотришь, хозяин? Это котойога, присоединяйся, лентяй!
14. Уйди, старушка, я в печали.
15. Слился с местностью.
16. Прекрасное украшение для интерьера.
17. Это я сторожу мангал, чтобы без меня мясо не начали жарить и есть!
18. Лучший тестировщик дорожных ливневок.
19. Молочный котоктель заказывали?
20. Котогирлянда к Новому Году готова!
21. Да слышал я, что меня звали кушать! Со стороны может показаться, что я лежу, но я иду! Просто очень медленно!
22. Возьмите литр котока…
23. …Пакетик кошачьего недовольства…
24. …Просейте триста граммов кота… Стоп, что?!
25. Ладно, лучше съем бутерброд с сыром! Или нет…
26. На чай тоже, похоже, лучше не рассчитывать.
27. Котозмей, малыш котозмей, у-у-у-у-у!
28. Да, мне удобно!
29. Человек, иди умойся в другом месте, здесь занято.
30. Лучший твой подарочек — это я!
Надеемся, что
жидкие коты подняли вам настроение, как и нам, пока мы делали подборку.
Напомним, что
ранее "Комментарии" делились подборкой забавных животных со всего мира. Очередную порцию улыбательных снимков ищите в нашем материале.
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сделанных "за секунду до". Подробнее — в нашей публикации.
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