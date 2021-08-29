30 доказательств того, что коты — это жидкость: подборка забавных ФОТО

Очень многие хозяева кошек по всему миру часто прибедняются, что домашние любимцы "отжимают" у них привычные для отдыха диваны-кресла-кровати. Еще чаще на просторах интернета встречается ворчание, что коты привыкают спать в очень уж неординарных местах. "Комментарии" же решили показать читателям, как часто представителей кошачьих слишком уж легко перепутать с жидкостью.



Некоторые люди считают, что коты — это жидкость. Фото из открытых источников

1. Да, хозяин, мягкость и теплоту проверил, зимой носить можно!





2. А как по этим рыжим кругам определить возраст дерева?





3. Дайте "Котоскара" этому котоктеру! Легендарная сцена из "Сияния" почти воссоздана!





4. Понял, хозяин? Вот так же укладываешь сюда бутылку вина, и все доставят в сохранности.





5. Розовый котобинокль.





6. Представляем вашему вниманию коллекцию "муросень-мурзима-2022", последний мурк моды!





7. Последнее, что видел хозяин, наступивший на кота-хамелеона…





8. Тебе эти штаны большие, человек, в них еще и я помещусь!





9. Если долго притворяться цветочным горшком, кто-то может в это поверить. (Нет, но не расстраивайте кота честностью).





10. Тут просто без комментариев…





11. Какой-то немного мохнатый хлебушек принесла ты домой, мам!





12. Ну, допустим, чирик…





13. Чего смотришь, хозяин? Это котойога, присоединяйся, лентяй!





14. Уйди, старушка, я в печали.





15. Слился с местностью.





16. Прекрасное украшение для интерьера.





17. Это я сторожу мангал, чтобы без меня мясо не начали жарить и есть!





18. Лучший тестировщик дорожных ливневок.





19. Молочный котоктель заказывали?





20. Котогирлянда к Новому Году готова!





21. Да слышал я, что меня звали кушать! Со стороны может показаться, что я лежу, но я иду! Просто очень медленно!





22. Возьмите литр котока…





23. …Пакетик кошачьего недовольства…





24. …Просейте триста граммов кота… Стоп, что?!





25. Ладно, лучше съем бутерброд с сыром! Или нет…





26. На чай тоже, похоже, лучше не рассчитывать.





27. Котозмей, малыш котозмей, у-у-у-у-у!





28. Да, мне удобно!





29. Человек, иди умойся в другом месте, здесь занято.





30. Лучший твой подарочек — это я!

Надеемся, что жидкие коты подняли вам настроение, как и нам, пока мы делали подборку.

Напомним, что ранее "Комментарии" делились подборкой забавных животных со всего мира. Очередную порцию улыбательных снимков ищите в нашем материале.

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