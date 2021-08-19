Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира

Одной из человеческих привычек в эпоху глобального интернета стала публикация забавных фотографий домашних и диких животных. В необычных позах, со смешными выражениями мордочек или попросту в неподходящих им местах — все это зачастую вызывает искреннюю улыбку, а порой даже приступ хохота. "Комментарии" решили поделиться с читателями подборкой интересных снимков зверьков со всего мира.



Подборка забавных снимков с животными. Фото из открытых источников

1. Вези меня, большая черепаха. В смысле вы не черепахи?





2. Картина Репина "Раннее утро".





3. "Мортал Комбат" по-синичьи.





4. Так выглядит тайный кото-агент СБУ, следящий за вашей перепиской в интернете. Они все про вас мяузнают!





5. Сколько-сколько, говоришь, в этом месяце платить за коммуналку?





6. Последний раз показываю, как нужно делать растяжку, человек, слышишь? Последний!





7. Подайте на пропитание милой собачке и… ее тапочкам.





8. Застрял в сложной жизненной ситуации.





9. Кто свинья? Я? Сам ты свинья, а я милая хрюшка!





10. Я — оладушек.





11. Лайфхак на случай, когда родители спросили, когда по дому уже наконец-то раздастся топот маленьких детских ножек.





12. Сам носи свои тапки, человек. Я в домике.





13. Так выглядит мода.





14. Когда привалило грузом проблем и ответственности…





15. Капитан, мы готовы к плаванью! Кто проживает на дне океана…





16. Таким образом еще в Древнем Египте коты вызывали мощного духа кормежки "Человекдайпожратуса".





17. Начальник, к полету на вертолете готова вся команда! Заводи шарманку!





18. 101 далматинец, современная адаптация.





19. Иллюстрация неизвестного современного котожника "Что я думаю о вас и вашей работе".





20. Таким пяточкам могут позавидовать даже красотки, регулярно делающие педикюр!





21. Когда мама попросила детей не ерзать для общей фотографии…





22. Кажется, даже у крокодильчика жизнь намного интереснее, чем у тебя…





23. А вот так сурикаты выглядят в домашних, а не диких условиях…





24. Когда наткнулся на старую переписку и увидел, какую дичь писал знакомым.





25. Все мы немного эта птичка, когда по утрам спешим на работу.





Напомним, ранее "Комментарии" делились серией снимков, сделанных "за секунду до". Подробнее — в нашем материале.

Также на портале мы показывали забавные фотографии, на которых матрица дала сбой, сломав окружающие "текстуры".

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