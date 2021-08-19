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Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира

Наблюдение за братьями нашими меньшими часто бывает лучшим способом вызвать улыбку

сегодня, 14:37
Автор:

Вечканова Елена

Одной из человеческих привычек в эпоху глобального интернета стала публикация забавных фотографий домашних и диких животных. В необычных позах, со смешными выражениями мордочек или попросту в неподходящих им местах — все это зачастую вызывает искреннюю улыбку, а порой даже приступ хохота. "Комментарии" решили поделиться с читателями подборкой интересных снимков зверьков со всего мира.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира

Подборка забавных снимков с животными. Фото из открытых источников

1. Вези меня, большая черепаха. В смысле вы не черепахи?

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 2

2. Картина Репина "Раннее утро".

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 3

3. "Мортал Комбат" по-синичьи.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 4

4. Так выглядит тайный кото-агент СБУ, следящий за вашей перепиской в интернете. Они все про вас мяузнают!

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 5

5. Сколько-сколько, говоришь, в этом месяце платить за коммуналку?

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 6

6. Последний раз показываю, как нужно делать растяжку, человек, слышишь? Последний!

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 7

7. Подайте на пропитание милой собачке и… ее тапочкам.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 8

8. Застрял в сложной жизненной ситуации.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 9

9. Кто свинья? Я? Сам ты свинья, а я милая хрюшка!

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 10

10. Я — оладушек.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 11

11. Лайфхак на случай, когда родители спросили, когда по дому уже наконец-то раздастся топот маленьких детских ножек.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 12

12. Сам носи свои тапки, человек. Я в домике.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 13

13. Так выглядит мода.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 14

14. Когда привалило грузом проблем и ответственности…

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 15

15. Капитан, мы готовы к плаванью! Кто проживает на дне океана…

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 16

16. Таким образом еще в Древнем Египте коты вызывали мощного духа кормежки "Человекдайпожратуса".

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 17

17. Начальник, к полету на вертолете готова вся команда! Заводи шарманку!

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 18

18. 101 далматинец, современная адаптация.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 19

19. Иллюстрация неизвестного современного котожника "Что я думаю о вас и вашей работе".

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 20

20. Таким пяточкам могут позавидовать даже красотки, регулярно делающие педикюр!

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 21

21. Когда мама попросила детей не ерзать для общей фотографии…

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 22

22. Кажется, даже у крокодильчика жизнь намного интереснее, чем у тебя…

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 23

23. А вот так сурикаты выглядят в домашних, а не диких условиях…

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 24

24. Когда наткнулся на старую переписку и увидел, какую дичь писал знакомым.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 25

25. Все мы немного эта птичка, когда по утрам спешим на работу.

Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира - фото 26

Напомним, ранее "Комментарии" делились серией снимков, сделанных "за секунду до". Подробнее — в нашем материале.

Также на портале мы показывали забавные фотографии, на которых матрица дала сбой, сломав окружающие "текстуры".


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Источник: https://comments.ua/ua
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