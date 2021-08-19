Для хорошего настроения: подборка фото забавных зверюшек со всего мира

BTC/USD
44269.04
ETH/USD
2984.42
LTC/USD
164.39
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Одной из
человеческих привычек в эпоху глобального интернета стала публикация забавных
фотографий домашних и диких животных. В необычных позах, со смешными выражениями
мордочек или попросту в неподходящих им местах — все это зачастую вызывает искреннюю
улыбку, а порой даже приступ хохота. "Комментарии" решили поделиться с
читателями подборкой интересных снимков зверьков со всего мира.
Подборка забавных снимков с животными. Фото из открытых источников
1. Вези меня, большая черепаха. В смысле вы не черепахи?
2. Картина Репина "Раннее утро".
3. "Мортал Комбат" по-синичьи.
4. Так выглядит тайный кото-агент СБУ, следящий за вашей перепиской в интернете. Они все про вас мяузнают!
5. Сколько-сколько, говоришь, в этом месяце платить за коммуналку?
6. Последний раз показываю, как нужно делать растяжку, человек, слышишь? Последний!
7. Подайте на пропитание милой собачке и… ее тапочкам.
8. Застрял в сложной жизненной ситуации.
9. Кто свинья? Я? Сам ты свинья, а я милая хрюшка!
10. Я — оладушек.
11. Лайфхак на случай, когда родители спросили, когда по дому уже наконец-то раздастся топот маленьких детских ножек.
12. Сам носи свои тапки, человек. Я в домике.
13. Так выглядит мода.
14. Когда привалило грузом проблем и ответственности…
15. Капитан, мы готовы к плаванью! Кто проживает на дне океана…
16. Таким образом еще в Древнем Египте коты вызывали мощного духа кормежки "Человекдайпожратуса".
17. Начальник, к полету на вертолете готова вся команда! Заводи шарманку!
18. 101 далматинец, современная адаптация.
19. Иллюстрация неизвестного современного котожника "Что я думаю о вас и вашей работе".
20. Таким пяточкам могут позавидовать даже красотки, регулярно делающие педикюр!
21. Когда мама попросила детей не ерзать для общей фотографии…
22. Кажется, даже у крокодильчика жизнь намного интереснее, чем у тебя…
23. А вот так сурикаты выглядят в домашних, а не диких условиях…
24. Когда наткнулся на старую переписку и увидел, какую дичь писал знакомым.
25. Все мы немного эта птичка, когда по утрам спешим на работу.
Напомним, ранее "Комментарии"
делились серией снимков, сделанных "за секунду до". Подробнее — в нашем материале.
Также на портале мы
показывали забавные фотографии, на которых матрица дала сбой, сломав окружающие "текстуры".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости