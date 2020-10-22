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Сеть рассмешила история о енотах, дерзко захвативших банк

Животные проникли в банк через воздуховод

сегодня, 16:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В калифорнийском городе Редвуд-Сити произошел забавный инцидент. Двое енотов решили пробраться в один из банков и навести там свои порядки. Животных заметил местный житель и сделал несколько курьезных фотографий. Этой историей, которая позабавила сеть, поделилось издание The Guardian.

Сеть рассмешила история о енотах, дерзко захвативших банк

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Хвостатые грабители пробрались в отделение банка по дереву, которое росло возле здания, потом перелезли в вентиляционное отверстие и оказались внутри. Денег животные не украли, они лишь бегали по пустому залу и перебирали документацию, оставленную на столах.

Местный житель, который рядом с банком снимал деньги, увидел очаровательных бандитов и сообщил в специальные органы. На "задержание" животных ушло 10 минут. 

Сеть покорили фотографии, на которых видно, как еноты бродят по залам и наводят порядки за столами банковских сотрудников.

Напомним, что во Львове "служащий" в мэрии кот стал инстаблогером: он постит фото и ищет хозяев другим бездомным животным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 10-летней выдре из Корнуольского заказника нашли вторую половинку через онлайн-сайт знакомств. 


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