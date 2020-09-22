Во Львове «служащий» в мэрии кот стал инстаблогером: постит фото и ищет хозяев другим бездомным животным

В начале этой осени в городской администрации Львова появился "служащий кот". О его жизни можно узнать из страницы в Instagram.

Фото: Instagram Левчика

В первых числах сентября кот каким-то образом попал в здание, и обосновался в кабинете главы города. После посещения ветеринара было принято единогласное решение оставить животное. "Коллеги" - сотрудники мэрии, назвали его Левчиком и присвоили звание кошачьего мэра Львова.

Кот быстро приобрел популярность в Instagram. Его страница ежедневно обновляется новыми фото и историями. Кроме забавных фотографий, рассказывающих за жизнь кота, контент постоянно наполняется и полезной информацией. Например, сейчас кот ищет дом другим бездомным животным.

Сейчас у кошачьего блогера уже более 1200 подписчиков.

Левчик - не первый хвостатый служащий госструктур. Известно, что в МИДе Украины с 2017 года хозяйничает кот по имени Амбассадор.

А в резиденции премьер-министра Великобритании последние 9 лет пост главного мышелова занимает кот Ларри.

А в внешнеполитическом ведомстве Британии недавно проводили на пенсию полосатого сотрудника МИДа - кота Палмерстона.

Ранее "Комментарии" писали о необычной хвостатой блогерше, которая выпустила свой бренд одежды.

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