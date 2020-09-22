Во Львове «служащий» в мэрии кот стал инстаблогером: постит фото и ищет хозяев другим бездомным животным

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Дмитрий Симоненко
В начале
этой осени в городской администрации Львова появился "служащий кот". О его жизни можно узнать из страницы в
Фото: Instagram Левчика
В первых
числах сентября кот каким-то образом попал в здание, и обосновался в кабинете
главы города. После посещения ветеринара было принято единогласное решение
оставить животное. "Коллеги" - сотрудники мэрии, назвали его Левчиком и присвоили
звание кошачьего мэра Львова.
Кот быстро
приобрел популярность в Instagram. Его страница ежедневно обновляется новыми
фото и историями. Кроме забавных фотографий, рассказывающих за жизнь кота,
контент постоянно наполняется и полезной информацией. Например, сейчас кот ищет
дом другим бездомным животным.
Сейчас у
кошачьего блогера уже более 1200 подписчиков.
Левчик - не
первый хвостатый служащий госструктур. Известно, что в МИДе Украины с 2017 года
хозяйничает кот по имени Амбассадор.
А в
резиденции премьер-министра Великобритании последние 9 лет пост главного
мышелова занимает кот Ларри.
А в внешнеполитическом ведомстве Британии недавно проводили на пенсию полосатого сотрудника МИДа - кота Палмерстона.
Ранее "Комментарии" писали о необычной хвостатой блогерше, которая выпустила свой бренд одежды.
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