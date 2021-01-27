Природа явно прибегла к фотошопу: самые необычные кошки в мире (ФОТО)

Некрасивых кошек точно не бывает. Но иногда на свет появляются такие, которые на фоне всех остальных выглядят не совсем обычно. И это вовсе не плохо: рядом с ними другие кошки просто меркнут.

Самые необычные кошки в мире. Фото: adme.ru

Предлагаем вашему вниманию серию снимков, которая наглядно демонстрирует, что природа творит чудеса. Здесь вы найдете самых ярких представителей семейства кошачьих, чьи уникальные узоры кажутся чем-то нереальным и слегка нарисованным.

Есть тут котик, у которого на мордашке "нарисовано" сердечко. Хозяева, наверное, назвали его Валентин. А есть кошка, у которой на носике "нарисована" другая кошка. Есть в нашей подборке кот, который полностью белый, но хвост у него трех разных цветов. Внимательно посмотрите на все снимки, какой котик из всех покорил вас больше всего?

Как сообщало издание "Комментарии", собаки, которые явно возомнили себя человеком. Чтобы убедиться в этом собственными глазами, достаточно только взглянуть на подборку этих снимков. Они наглядно демонстрируют, как питомец старается во всем быть похожим на своих хозяев, которые не упускают возможности запечатлеть неповторимый момент.

Также мы писали, фото самых нефотогеничных животных. Животные, как и мы с вами, могут не всегда удачно получаться на снимках. Но интересно, что красивые фотографии остаются в памяти недолго, а вот смешные мы помним хорошо. Может быть так происходит потому, что подобные кадры поднимают нам настроение?

Как бы там ни было, эти снимки подтверждают, что спонтанные фото – не всегда хорошая идея. Но плюс в этом однозначно есть, ведь можно посмеяться от души. Есть в этой подборке животные, которые совсем забыли дали слабину и расслабились, а их хозяева успели это заснять.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!