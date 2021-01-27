Природа явно прибегла к фотошопу: самые необычные кошки в мире (ФОТО)

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Любовь Блажко
Некрасивых кошек точно не бывает. Но иногда на свет появляются такие, которые на фоне всех остальных выглядят не совсем обычно. И это вовсе не плохо: рядом с ними другие кошки просто меркнут.
Самые необычные кошки в мире. Фото: adme.ru
Предлагаем вашему вниманию серию снимков, которая наглядно демонстрирует, что природа творит чудеса. Здесь вы найдете самых ярких представителей семейства кошачьих, чьи уникальные узоры кажутся чем-то нереальным и слегка нарисованным.
Есть тут котик, у которого на мордашке "нарисовано" сердечко. Хозяева, наверное, назвали его Валентин. А есть кошка, у которой на носике "нарисована" другая кошка. Есть в нашей подборке кот, который полностью белый, но хвост у него трех разных цветов. Внимательно посмотрите на все снимки, какой котик из всех покорил вас больше всего?
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