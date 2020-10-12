Порция позитива: фото самых нефотогеничных животных

Животные, как и мы с вами, могут не всегда удачно получаться на снимках. Но интересно, что красивые фотографии остаются в памяти недолго, а вот смешные мы помним хорошо. Может быть так происходит потому, что подобные кадры поднимают нам настроение? Об этом пишет издание novosti-n.

Самые нефотогеничные животные. Фото: novosti-n.org

Как бы там ни было, эти снимки подтверждают, что спонтанные фото – не всегда хорошая идея. Но плюс в этом однозначно есть, ведь можно посмеяться от души. Есть в этой подборке животные, которые совсем забыли дали слабину и расслабились, а их хозяева успели это заснять. А есть также и те, кто решил не тратить свои силы на селфи с хозяевами, поэтому просто высунул язык. А некоторых представителей животного мира внезапный снимок только напугал, что можно увидеть по их испуганным глазам.

Питомцы совсем не были готовы позировать для кадра. Но выражения их мордашек смотря хоть и смешно, но достаточно мило, правда?



Ранее "Комментарии" писали, люди поделились самыми нелепыми фото своих собак. Хозяева пушистых питомцев решили запустить в Facebook челлендж, посвященный наиболее нелепым фотографиям своих собак. Он получил название #unflatteringdogphotochallenge, и уже успел стать довольно популярным на просторах интернета. Если бы животные смогли узнать о существовании таких кадров, то они точно захотели бы их удалить.

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