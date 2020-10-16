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Порция позитива: собаки, которые явно возомнили себя человеком (фото)

Находясь бок о бок с человеком, четвероногий друг перенимает немало его привычек

сегодня, 21:15
Автор:

Любовь Блажко

Все мы хорошо знаем фразу "Собака – друг человека". Как оказалось, так оно есть, ведь эти пушистые создания порой во всем копируют поведение своего хозяина. Об этом пишет издание novosti-n.

Порция позитива: собаки, которые явно возомнили себя человеком (фото)

Собаки, которые явно возомнили себя человеком. Фото: unsplash

Чтобы убедиться в этом собственными глазами, достаточно только взглянуть на подборку этих снимков. Они наглядно демонстрируют, как питомец старается во всем быть похожим на своих хозяев, которые не упускают возможности запечатлеть неповторимый момент. 

Есть среди них животные, которые даже делают вид, что умеют играть в покер. Что ж, стоит отметить, что у них это получается довольно правдоподобно. А есть и такие, кто подрабатывает на полставки парикмахером, моя голову клиенту. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: есть в этом списке питомцы, которые учатся водить машину, пока хозяин их фотографирует. А есть пес, который решил облегчить жизнь своем хозяевам, поэтому принялся косить газон во дворе. 

Эти фотографии могут казаться нам где-то безумными, но как хорошо они показывают, насколько собаки любят человека и хотят ему угодить, правда? 

Ранее "Комментарии" писали, фото самых нефотогеничных животных. Они, как и мы с вами, могут не всегда удачно получаться на снимках. Но интересно, что красивые фотографии остаются в памяти недолго, а вот смешные мы помним хорошо. Может быть так происходит потому, что подобные кадры поднимают нам настроение?


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