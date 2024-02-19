Прикольные поздравления с днем рождения на укр. языке

Очень смешные поздравления на день рождения

Прикольные поздравления на день рождения

Желаю тебе, чтобы все сложности в твоей жизни заключались в том, чтобы выбрать: какая из 10 машин подходит для поездки сегодня в магазин, на каком острове провести отпуск, что одеть и какой ресторан для обеда выбрать. Все остальные тревоги пусть отступают, оставляя место для счастливых и радостных моментов в жизни.

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Поздравляю тебя с днем ​​рождения! Желаю тебе всего самого нужного для счастья не только сегодня, а всегда по жизни: крепкого здоровья, удачи на пару с удачей, зеленого света всегда по дороге, любви и радости! А сегодня превратите в праздник, яркую пьянку и безудержное веселье, чтобы завтра болела голова не от принятого спиртного, а от избытка впечатлений!

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Желаю без всяких шуток, чтобы тебя оккупировало счастье и не выпускало из головокружительного плена никогда. Пусть Фортуна умоляет дать ей мастер-класс по везению, а банки нервно вздрагивают, прикидывая твои мегадоходы. И чудо-любовь чтобы накрыла такая, которая не снилась персонажам шикарных мелодрам всех народов, времен и кассовых сборов. C Днем рождения!

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Желаю тебе в День рождения кучу всего. И пусть в этой куче будет богатство, счастье, удача, добро. Еще желаю тебе лопату, чтобы грести в эту кучу постоянно все больше и больше жизненных благ и полезных покупок. И друзей тебе верных побольше, чтобы поддерживали тебя в тяжелых жизненных ситуациях и в шумных веселых застольях.

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Поздравляю с днем ​​рождения. Желаю в жизни крепких обнимашек и сладких целовашек, проблем мелких, как букашки и крепких нервов, как фисташки, нежного поля души в ромашках и полного отсутствия людей-какашек.

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Поздравляю с Днем рождения и хочу пожелать счастливой улыбки до ушей и неугомонного шила в твоей попе, а еще – взрывных идей веселья и крутой фантазии, которая позволит оставаться пофигистом для проблем и оптимистом по жизни!

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Поздравляю с Днем варенья и хочу от души пожелать, чтобы всегда были полные штаны радости, полные карманы зелени, полный холодильник деликатесов, полный дом счастья, полный порядок по делам и полный расколбас в жизни.

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C Днем рождения. Желаю быть круче, чем яйца, желаю жарить, как жгучий перец. Еще желаю фарта в жизни, лаве в кармане, джаза в душе, драйва в отношениях и шила в заднице для крутых и веселых приключений жизни.

Короткие поздравления с днем ​​рождения смешные

В твой День рождения хочется пожелать особо скромной жизни. Ездить на машине без крыши, пить старое вино и есть сыр с плесенью. Чтобы не выбирать между двумя катерами, а покупать яхту!

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C Днем рождения! Желаю тебе небольших изменений в анатомии. Пусть у Тебя от счастья вырастут крылья!

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В день рождения пожелаю приобрести лопату, чтобы грести добро, здоровье, счастье, которые на тебя обязательно упадут!

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Ты, наверное, думаешь, что все рады тому, что ты появился на свет в этот день? А вот и нет: все просто счастливы! Поздравляем!

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В твой День рождения желаем побольше зелени! Не на праздничном столе, а в карманах! Удачи тебе!

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Пусть в жизни все проходит мимо, кроме здоровья, денег и интима! C Днем рождения!

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Успел! Я успел!!! Поздравляю с днем ​​варенья и желаю, чтобы все у тебя было обалденно, ну в крайнем случае клево… Эй, не спать! Ну и что, что 12 часов ночи? Зато я тебя первым поздравил!

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, о Дне ангела 19 февраля : кого сегодня стоит поздравить.