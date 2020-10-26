Порция позитива: наглая собака не дает коту спать (видео)

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Любовь Блажко
В мире существует такой стереотип, что коты и собаки могут недолюбливать друг друга, когда живут на одной территории. Но тем не менее, хозяев это абсолютно не останавливает, поэтому они заводят одновременно и котят, и щенков. Об этом пишет издание freezmi.
Наглая собака не дает коту спать. Фото: unsplash
И если уж такая ситуация и случается, то в доме начинается настоящее веселье, потому как этим двоим крайне сложно ужиться вместе. Хозяева, которые завели и кошку, и собаку решили поделиться с общественностью, какими курьезными и непредсказуемыми могут быть животные.
Этот ролик наглядно демонстрирует, что собака явно возомнила себя главной в доме, поэтому не видит нечего страшного в том, что лишает второго домашнего питомца хоть какого-то покоя и уединения.
Пользователи в комментариях под видео отметили, что кот оказался очень спокойным, потому что так и не дал сдачи своему обидчику.
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