Порция позитива: наглая собака не дает коту спать (видео)

В мире существует такой стереотип, что коты и собаки могут недолюбливать друг друга, когда живут на одной территории. Но тем не менее, хозяев это абсолютно не останавливает, поэтому они заводят одновременно и котят, и щенков. Об этом пишет издание freezmi.

Наглая собака не дает коту спать. Фото: unsplash

И если уж такая ситуация и случается, то в доме начинается настоящее веселье, потому как этим двоим крайне сложно ужиться вместе. Хозяева, которые завели и кошку, и собаку решили поделиться с общественностью, какими курьезными и непредсказуемыми могут быть животные.

Этот ролик наглядно демонстрирует, что собака явно возомнила себя главной в доме, поэтому не видит нечего страшного в том, что лишает второго домашнего питомца хоть какого-то покоя и уединения.

Пользователи в комментариях под видео отметили, что кот оказался очень спокойным, потому что так и не дал сдачи своему обидчику.



Ранее "Комментарии" писали, собаки, которые явно возомнили себя человеком. Чтобы убедиться в этом собственными глазами, достаточно только взглянуть на подборку этих снимков. Они наглядно демонстрируют, как питомец старается во всем быть похожим на своих хозяев, которые не упускают возможности запечатлеть неповторимый момент.

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