kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

12996.99

ETH/USD

391.30

LTC/USD

56.37

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор Порция позитива: наглая собака не дает коту спать (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Порция позитива: наглая собака не дает коту спать (видео)

В ролике видно, что собака посчитала себя главной в доме и теперь поучает кота

сегодня, 21:15
Автор:

Любовь Блажко

В мире существует такой стереотип, что коты и собаки могут недолюбливать друг друга, когда живут на одной территории. Но тем не менее, хозяев это абсолютно не останавливает, поэтому они заводят одновременно и котят, и щенков. Об этом пишет издание freezmi.

Порция позитива: наглая собака не дает коту спать (видео)

Наглая собака не дает коту спать. Фото: unsplash

И если уж такая ситуация и случается, то в доме начинается настоящее веселье, потому как этим двоим крайне сложно ужиться вместе. Хозяева, которые завели и кошку, и собаку решили поделиться с общественностью, какими курьезными и непредсказуемыми могут быть животные. 

Этот ролик наглядно демонстрирует, что собака явно возомнила себя главной в доме, поэтому не видит нечего страшного в том, что лишает второго домашнего питомца хоть какого-то покоя и уединения.

Пользователи в комментариях под видео отметили, что кот оказался очень спокойным, потому что так и не дал сдачи своему обидчику. 

Ранее "Комментарии" писали, собаки, которые явно возомнили себя человеком. Чтобы убедиться в этом собственными глазами, достаточно только взглянуть на подборку этих снимков. Они наглядно демонстрируют, как питомец старается во всем быть похожим на своих хозяев, которые не упускают возможности запечатлеть неповторимый момент. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ