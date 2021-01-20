"Полный абсурд": полиция задержала кондитера за неприличные кексы

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Любовь Блажко
В Египте произошел весьма необычный случай: полиция задержала девушку за то, что она приготовила кексы в виде полового органа. Об этом пишет издание The Guardian.
Полиция задержала кондитера за неприличные кексы. Фото: theguardian
Сообщается, что необычный десерт у кондитера заказали на день рождения. Довольные клиенты сфотографировали кекс и отметили на снимке автора креативного произведения. Именно по этой причине полиции удалось вычислить девушку, а затем задержать ее.
Когда сотрудники полиции стали допрашивать испуганную девушку, то она расплакалась. Она честно призналась, что десерт был приготовлен исключительно по заказу клиента. Кондитера отпустили под залог в размере 5 тысяч египетских фунтов (около 320 долларов).
Данная ситуация показалась очень интересной местным СМИ. Журналисты написали уже не одну статью об этом, а также назвали такую выпечку "аморальной".
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