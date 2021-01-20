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"Полный абсурд": полиция задержала кондитера за неприличные кексы

Десерт был приготовлен на заказ по случаю вечеринки в честь дня рождения

сегодня, 18:40
Автор:

Любовь Блажко

В Египте произошел весьма необычный случай: полиция задержала девушку за то, что она приготовила кексы в виде полового органа. Об этом пишет издание The Guardian. 

"Полный абсурд": полиция задержала кондитера за неприличные кексы

Полиция задержала кондитера за неприличные кексы. Фото: theguardian

Сообщается, что необычный десерт у кондитера заказали на день рождения. Довольные клиенты сфотографировали кекс и отметили на снимке автора креативного произведения. Именно по этой причине полиции удалось вычислить девушку, а затем задержать ее. 

Когда сотрудники полиции стали допрашивать испуганную девушку, то она расплакалась. Она честно призналась, что десерт был приготовлен исключительно по заказу клиента. Кондитера отпустили под залог в размере 5 тысяч египетских фунтов (около 320 долларов).

Данная ситуация показалась очень интересной местным СМИ. Журналисты написали уже не одну статью об этом, а также назвали такую выпечку "аморальной". 

"С одной стороны это, конечно, полный абсурд, что кексы с гениталиями обсуждаются на уровне прокуроров, полицейских, власти и государственных СМИ. С другой стороны – речь идет не о запрете сексуальности. Имеются в виду ограничения сексуальности, которая находится не под мужским контролем", – объяснил представитель Института ближневосточной политики Тимоти Калдас.

Как сообщало издание "Комментарии", в Шотландии ищут человека, который будет пробовать сладости. В Шотландии появилась необычная вакансия, которая просто идеально подойдет людям, которые любят побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Компания, которая занимается производством печенья, ищет сотрудника, который будет тестировать их продукт.
Border Biscuits сообщила, что им срочно нужен человек, который готов стать дегустатором их сладостей. Заработной платой они его точно не обидят, ведь она составляет 52 тысячи долларов за год (что равно почти 1,4 миллиона гривен).


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/jan/19/egyptian-chef-arrested-after-making-cupcakes-with-penis-decorations
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