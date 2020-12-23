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Главная Новости Общество юмор Папа Римский снова «лайкнул» фотографию 18-летней голой модели
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Папа Римский снова «лайкнул» фотографию 18-летней голой модели

Девушка сама заметила это и даже написала об этом в информации своего профиля

сегодня, 22:17
Автор:

Любовь Блажко

Папа Римский Франциск поставил лайк в социальной сети под снимком полуобнаженной 18-летней модели Известно, что девушку зовут Маргот. Она сама заметила лайк Папы Римского и даже решила написать об этом в своем профиле. 

Папа Римский снова «лайкнул» фотографию 18-летней голой модели

Папа Римский. Фото: obozrevatel

Фотография, которая понравилась Папе Римскому, действительно привлекает внимание. На ней модель была одета в черный боди, который выгодно подчеркивал ее фигуру. Этот кадр Маргот решила оставить на память на своей странице в Instagram. Но через некоторое время сами администраторы сети удалили публикацию. Девушка успела сделать скриншот с лайком от Папы Римского. 

Папа Римский снова «лайкнул» фотографию 18-летней голой модели - фото 2

Это уже не первый случай, когда Папа Римский Франциск ставит лайк под подобными фото. Ранее он "оценил" снимок бразильской модели Наталии Гариботто, на котором она была в откровенной школьной форме.

Папа Римский Франциск – это 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Папа Римский "лайкнул" фотографию полуобнаженной модели. Папа Римський Франциск оценил откровенную фотографию бразильской красотки Наталии Гариботто в социальной сети Instagram. Девушка была польщена вниманием понтифика и сразу же ему написала сообщение.
Речь идет о снимке, на котором модель позирует в образе школьницы, на ней ультракороткая юбка, топик и белые чулки с подтяжками. Девушка стоит возле школьного шкафчика, демонстрируя свои голые ягодицы.
Пользователи сети заметили, что фотографию "лайкнул" и официальный аккаунт Папы Римского, ведь его ник выделялся среди других пользователей. 


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Источник: https://hot.obozrevatel.com/show/paparazzi/papa-rimskij-lajknul-v-seti-otkrovennoe-foto-modeli.htm?_gl=1*4afozj*_ga*NTUyNDQxNTYxLjE1ODY4NTIyOTM.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwODc1MTEzMy4xODAuMS4xNjA4NzUzMzA4LjA.&_ga=2.183704879.82171527.1608548797-552441561.15868522
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