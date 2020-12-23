Папа Римский снова «лайкнул» фотографию 18-летней голой модели

Папа Римский Франциск поставил лайк в социальной сети под снимком полуобнаженной 18-летней модели Известно, что девушку зовут Маргот. Она сама заметила лайк Папы Римского и даже решила написать об этом в своем профиле.

Папа Римский. Фото: obozrevatel

Фотография, которая понравилась Папе Римскому, действительно привлекает внимание. На ней модель была одета в черный боди, который выгодно подчеркивал ее фигуру. Этот кадр Маргот решила оставить на память на своей странице в Instagram. Но через некоторое время сами администраторы сети удалили публикацию. Девушка успела сделать скриншот с лайком от Папы Римского.





Это уже не первый случай, когда Папа Римский Франциск ставит лайк под подобными фото. Ранее он "оценил" снимок бразильской модели Наталии Гариботто, на котором она была в откровенной школьной форме.

Папа Римский Франциск – это 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Папа Римский "лайкнул" фотографию полуобнаженной модели. Папа Римський Франциск оценил откровенную фотографию бразильской красотки Наталии Гариботто в социальной сети Instagram. Девушка была польщена вниманием понтифика и сразу же ему написала сообщение.

Речь идет о снимке, на котором модель позирует в образе школьницы, на ней ультракороткая юбка, топик и белые чулки с подтяжками. Девушка стоит возле школьного шкафчика, демонстрируя свои голые ягодицы. Пользователи сети заметили, что фотографию "лайкнул" и официальный аккаунт Папы Римского, ведь его ник выделялся среди других пользователей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!