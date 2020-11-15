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Папа Римский «лайкнул» фотографию полуобнаженной модели

Папа Римский никак не прокомментировал инцидент

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Папа Римський Франциск оценил откровенную фотографию бразильской красотки Наталии Гариботто в социальной сети Instagram. Девушка была польщена вниманием понтифика и сразу же ему написала сообщение.

Папа Римский «лайкнул» фотографию полуобнаженной модели

Папа Римский Франциск | Фото: Twitter

Речь идет о снимке, на котором модель позирует в образе школьницы, на ней ультракороткая юбка, топик и белые чулки с подтяжками. Девушка стоит возле школьного шкафчика, демонстрируя свои голые ягодицы.

Пользователи сети заметили, что фотографию "лайкнул" и официальный аккаунт Папы Римского, ведь его ник выделялся среди других пользователей. 

Папа Римский «лайкнул» фотографию полуобнаженной модели - фото 2

Красотка была польщена внимание 83-летнего понтифика и поспешила написать ему сообщение. Но ответа она так и не получила и вскоре "лайк" от Папы Римского исчез с полуобнаженной фотографии. Скорее всего, он появился там совершенно случайно, да и вряд ли понтифик самостоятельно ведет свою страницу.

Известно, что Папа Римский Франциск зарегистрировался в популярной социальной сети Instagram еще в марте 2016 года, за его аккаунтом следят более 7 миллионов человек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Папа Римский Франциск благословил Джо Байдена.


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Источник: https://twitter.com/barstoolsports/status/1327282374539964419
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