Папа Римский «лайкнул» фотографию полуобнаженной модели

Папа Римський Франциск оценил откровенную фотографию бразильской красотки Наталии Гариботто в социальной сети Instagram. Девушка была польщена вниманием понтифика и сразу же ему написала сообщение.

Папа Римский Франциск | Фото: Twitter

Речь идет о снимке, на котором модель позирует в образе школьницы, на ней ультракороткая юбка, топик и белые чулки с подтяжками. Девушка стоит возле школьного шкафчика, демонстрируя свои голые ягодицы.

Пользователи сети заметили, что фотографию "лайкнул" и официальный аккаунт Папы Римского, ведь его ник выделялся среди других пользователей.





Красотка была польщена внимание 83-летнего понтифика и поспешила написать ему сообщение. Но ответа она так и не получила и вскоре "лайк" от Папы Римского исчез с полуобнаженной фотографии. Скорее всего, он появился там совершенно случайно, да и вряд ли понтифик самостоятельно ведет свою страницу.

Известно, что Папа Римский Франциск зарегистрировался в популярной социальной сети Instagram еще в марте 2016 года, за его аккаунтом следят более 7 миллионов человек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Папа Римский Франциск благословил Джо Байдена.

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