Овцы атаковали здание муниципалитета в Турции: охрана – в шоке (ВИДЕО)

Язык
Coinspot 15.12.2020
BTC/USD
19259.12
ETH/USD
586.61
LTC/USD
82.20
НБУ 15.12.2020
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Овцы и козы попытались
совершить набег на здание муниципалитета в Турции в одной из центральных провинций.
Забавное видео "восстания животных" насмешило Сеть. Видеоролик опубликовало в Twitter
Anadolu Agency.
Скриншот из видео
Так, небольшое
стадо из трех овец, козы и барана пришло к городской ратуше. Необычный инцидент
случился накануне в городе Невшехир.
Как выяснилось,
животные сбежали из стада местного фермера, расположенного в городке Гор. После
побега овцы и козы направились прямо в центр Невшехира.
Как можно увидеть
в видеоролике, животные смело поднялись по ступеням и попытались проникнуть в
здание. "Штурм" зафиксировали камеры видеонаблюдения. Реакции охранников
позабавили многих комментаторов в Сети. Были моменты, когда охранники пытались
отогнать животных, пытающихся проникнуть на территорию муниципалитета. Но, как
показывает видео, людям не удалось противостоять рогатым. Некоторые еще
пробовали оградить овцам и козам путь, а кто-то – поскорее убегал. Едва не
досталось от животных и простым посетителям, оказавшимся около муниципалитета в
этот день.
В местных СМИ
пишут, что утихомирить лохматых нарушителей удалось только с помощью
правоохранителей. Сообщается, что животных благополучно вернули к хозяину.
Получат ли "хулиганы" какое-то наказание – неизвестно.
[ VIDEO ] ‘Small herd’ raids municipality building in Turkey— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 15, 2020
Rogue goats and sheep raid municipality building in Turkey’s central Nevsehir province pic.twitter.com/qQ8Ui8F641
Как рассказывал
ранее портал "Комментарии", женщина из Китая поселила в
своем доме почти 1500 разных животных. Так, эта история началась еще 20 лет
назад. Женщина взяла домой бездомного щенка. На
тот момент китаянка еще совсем не думала о том, что станет регулярно помогать
уличным животным. Теперь в ее доме проживает 1300 собак, 100 котов и четыре лошади. Фото и видео жилища впечатляют.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости