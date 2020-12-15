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Главная Новости Общество юмор Овцы атаковали здание муниципалитета в Турции: охрана – в шоке (ВИДЕО)
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Овцы атаковали здание муниципалитета в Турции: охрана – в шоке (ВИДЕО)

Забавный набег небольшого стада на здание муниципалитета в Турции попал на видео

сегодня, 12:02
Автор:

Таисия Ерохина

Овцы и козы попытались совершить набег на здание муниципалитета в Турции в одной из центральных провинций. Забавное видео "восстания животных" насмешило Сеть. Видеоролик опубликовало в Twitter Anadolu Agency.

Овцы атаковали здание муниципалитета в Турции: охрана – в шоке (ВИДЕО)

Скриншот из видео

Так, небольшое стадо из трех овец, козы и барана пришло к городской ратуше. Необычный инцидент случился накануне в городе Невшехир.

Как выяснилось, животные сбежали из стада местного фермера, расположенного в городке Гор. После побега овцы и козы направились прямо в центр Невшехира.

Как можно увидеть в видеоролике, животные смело поднялись по ступеням и попытались проникнуть в здание. "Штурм" зафиксировали камеры видеонаблюдения. Реакции охранников позабавили многих комментаторов в Сети. Были моменты, когда охранники пытались отогнать животных, пытающихся проникнуть на территорию муниципалитета. Но, как показывает видео, людям не удалось противостоять рогатым. Некоторые еще пробовали оградить овцам и козам путь, а кто-то – поскорее убегал. Едва не досталось от животных и простым посетителям, оказавшимся около муниципалитета в этот день.

В местных СМИ пишут, что утихомирить лохматых нарушителей удалось только с помощью правоохранителей. Сообщается, что животных благополучно вернули к хозяину. Получат ли "хулиганы" какое-то наказание – неизвестно.

Как рассказывал ранее портал "Комментарии", женщина из Китая поселила в своем доме почти 1500 разных животных. Так, эта история началась еще 20 лет назад. Женщина взяла домой бездомного щенка. На тот момент китаянка еще совсем не думала о том, что станет регулярно помогать уличным животным. Теперь в ее доме проживает 1300 собак, 100 котов и четыре лошади. Фото и видео жилища впечатляют.


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