Овцы атаковали здание муниципалитета в Турции: охрана – в шоке (ВИДЕО)

Овцы и козы попытались совершить набег на здание муниципалитета в Турции в одной из центральных провинций. Забавное видео "восстания животных" насмешило Сеть. Видеоролик опубликовало в Twitter Anadolu Agency.

Скриншот из видео

Так, небольшое стадо из трех овец, козы и барана пришло к городской ратуше. Необычный инцидент случился накануне в городе Невшехир.

Как выяснилось, животные сбежали из стада местного фермера, расположенного в городке Гор. После побега овцы и козы направились прямо в центр Невшехира.

Как можно увидеть в видеоролике, животные смело поднялись по ступеням и попытались проникнуть в здание. "Штурм" зафиксировали камеры видеонаблюдения. Реакции охранников позабавили многих комментаторов в Сети. Были моменты, когда охранники пытались отогнать животных, пытающихся проникнуть на территорию муниципалитета. Но, как показывает видео, людям не удалось противостоять рогатым. Некоторые еще пробовали оградить овцам и козам путь, а кто-то – поскорее убегал. Едва не досталось от животных и простым посетителям, оказавшимся около муниципалитета в этот день.

В местных СМИ пишут, что утихомирить лохматых нарушителей удалось только с помощью правоохранителей. Сообщается, что животных благополучно вернули к хозяину. Получат ли "хулиганы" какое-то наказание – неизвестно.

[ VIDEO ] ‘Small herd’ raids municipality building in Turkey



Rogue goats and sheep raid municipality building in Turkey’s central Nevsehir province pic.twitter.com/qQ8Ui8F641