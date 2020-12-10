Женщина из Китая поселила в своем доме почти 1500 разных животных (ФОТО, ВИДЕО)

Эта история началась еще 20 лет назад. Тогда женщина взяла домой бездомного щенка и дала ему кличку Венцзин. На тот момент Вэнь еще совсем не думала о том, что станет регулярно помогать уличным животным. Но уже на сегодняшний день в её доме проживает 1300 собак, а также 100 котов и 4 лошади.

ФОТО: odditycentral.com/





Несмотря на то, что китаянке приходится вставать в 4 часа утра, чтобы убрать за питомцами, а также приготовить им еду, она все равно не собирается останавливаться. В её планах и дальше помогать бездомным собакам и котам. Женщина рассказала, что каждый день она готовит примерно полтонны килограммов риса с мясом и овощами. После этого Вэнь осматривает каждое животное. Очень важно не упустить, если вдруг кто-то из них заболеет.





Женщина отметила, что многие считают её ненормальной. Однако она с этим категорически не согласна, и считает, что каждый должен помогать животным. В городе многие знают, что Вэнь никогда не пройдет мимо выброшенной собаки или кошки. Именно поэтому некоторые люди оставляют питомцев иногда прямо под дверью её дома. Некоторым подкинутым животным китаянке все же удается найти новых хозяев. Другие же остаются жить в её доме.

На содержание такого количество собак и котов необходима немалая сумма денег. Цзюньхун сама находит деньги на свой домашний приют. В основном она живет на свою пенсию или же берет кредиты. Бывают случаи, когда женщине помогают её подписчики в социальных сетях.

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