Невероятные впечатления: житель Уганды впервые увидел снег (ВИДЕО)

Мужчина, по имени Питер, родом из Уганды переехал к своей девушке Мэри в Канаду. Там он увидел первый снег. Африканец невероятно эмоционально реагирует на снег и говорит, что он очень красивый и белый.



Африканец впервые увидел снег. Фото: скриншот с видео

Питер и Мари межрасовая пара, долгое время работавшая в Уганде, где помогали детям. Однако недавно они оказались на родине Мэри – в Канаде. Там же мужчина из Африки впервые в жизни увидел снег.

На обнародованном видео в TikTok можно увидеть неожиданную реакцию Питера, который говорит, что очень счастлив видеть впервые снег. Он касается снега и указывает, что он очень красивый, белый и мягкий. Видео набрало безумную популярность и уже имеет более 6,6 млн просмотров.

Под видео сотни тысяч человек комментируют реакцию африканца на снег. Большинство пишет милые комментарии: "Как он мило реагирует, как он счастлив", "Какое солнышко", "Я так счастлива за него, как за себя". Хотя было несколько саркастических комментариев: "Это он еще счет за отопление не видел", "Это он еще желтый снег не видел".

Большинство видео пары в социальных сетях рассказывает о жизни в Африке, однако с переездом в Канаду есть несколько видео, где Питер удивляется погоде в этой морозной стране. В частности, угандиец впервые увидел мороз на стекле машины, что его также очень удивило.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Анталии турист более 2 лет не выходил из гостиничного номера.

Также "Комментарии" писали, что в США поймали на видео бигфута. Запись покорила интернет. Люди спорят, на видео ли настоящий снежный человек, или это очередная манипуляция.