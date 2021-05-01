Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО)

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Вечканова Елена
Коты, собаки, хомяки,
попугаи, кролики… Список братьев наших меньших можно перечислять практически
бесконечно. Животные дарят нам уют и массу теплых моментов. А иногда они
становятся неиссякаемым источником позитива. "Комментарии" решили поделиться с
читателями искрометными объявлениями со всего интернета, где хозяева всячески
рекламировали своих пушистых (и не очень) домашних любимцев.
Смешные объявления о животных. Фото из открытых источников
1. Сразу видно, что бизнесмен — человек солидный. Черный низ, белый верх… А может это секьюрити, охраняющий товар?
2. Папа — полу пики, а бабушка — полу трефи? Интересный пасьянс, однако.
3. Ламинат, плитка, линолеум?
4. Судя по физиономии кота, существует вероятность, что Рекса больше никогда не отыщут.
5. Подумаешь, с орфографией все плохо! Зато человек уже умеет линейкой пользоваться — рост друга в точных сантиметрах знает! Да и задатки художника неплохи…
6. Когда Pokemon GO вышел из-под контроля и проник в реальность.
7. Судя по фото, нужно искать не собаку, а номер Скалли и Малдера — там явно не животное, а пришелец. Розового цвета!
8. Вот такого поворота в бизнесе явно никто не ожидал.
9. Звоночек Мишке купить додумались, а мобильник — нет. А ведь пользы явно было бы больше.
10. Интересно, а если есть Соль, значит должен быть и Перец?
11. Судя по предоставленной информации, хозяева-десантники исключаются. Кто же кота без парашюта выпускает-то?
12. Кастрированный Трофей звучит как новое название книги Дарьи Донцовой.
13. А здесь даже и добавить нечего…
Напомним, ранее "Комментарии" делились с вами подборкой занимательных фотографий, которые подтверждают, что в матрице реальности часто происходят забавные сбои.
Также на портале мы рассказывали (и показывали), как смешно порой выглядят пассажиры метро.
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