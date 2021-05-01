Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО)

Коты, собаки, хомяки, попугаи, кролики… Список братьев наших меньших можно перечислять практически бесконечно. Животные дарят нам уют и массу теплых моментов. А иногда они становятся неиссякаемым источником позитива. "Комментарии" решили поделиться с читателями искрометными объявлениями со всего интернета, где хозяева всячески рекламировали своих пушистых (и не очень) домашних любимцев.



Смешные объявления о животных. Фото из открытых источников

1. Сразу видно, что бизнесмен — человек солидный. Черный низ, белый верх… А может это секьюрити, охраняющий товар?





2. Папа — полу пики, а бабушка — полу трефи? Интересный пасьянс, однако.





3. Ламинат, плитка, линолеум?





4. Судя по физиономии кота, существует вероятность, что Рекса больше никогда не отыщут.





5. Подумаешь, с орфографией все плохо! Зато человек уже умеет линейкой пользоваться — рост друга в точных сантиметрах знает! Да и задатки художника неплохи…





6. Когда Pokemon GO вышел из-под контроля и проник в реальность.





7. Судя по фото, нужно искать не собаку, а номер Скалли и Малдера — там явно не животное, а пришелец. Розового цвета!





8. Вот такого поворота в бизнесе явно никто не ожидал.





9. Звоночек Мишке купить додумались, а мобильник — нет. А ведь пользы явно было бы больше.





10. Интересно, а если есть Соль, значит должен быть и Перец?





11. Судя по предоставленной информации, хозяева-десантники исключаются. Кто же кота без парашюта выпускает-то?





12. Кастрированный Трофей звучит как новое название книги Дарьи Донцовой.





13. А здесь даже и добавить нечего…





Напомним, ранее "Комментарии" делились с вами подборкой занимательных фотографий, которые подтверждают, что в матрице реальности часто происходят забавные сбои.

Также на портале мы рассказывали (и показывали), как смешно порой выглядят пассажиры метро.

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