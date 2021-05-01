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Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО)

Подборка веселых объявлений о продаже, покупке или потери домашних животных не оставит вас равнодушными

1 мая 2021, 23:43
Автор:

Вечканова Елена

Коты, собаки, хомяки, попугаи, кролики… Список братьев наших меньших можно перечислять практически бесконечно. Животные дарят нам уют и массу теплых моментов. А иногда они становятся неиссякаемым источником позитива. "Комментарии" решили поделиться с читателями искрометными объявлениями со всего интернета, где хозяева всячески рекламировали своих пушистых (и не очень) домашних любимцев.

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО)

Смешные объявления о животных. Фото из открытых источников

1. Сразу видно, что бизнесмен — человек солидный. Черный низ, белый верх… А может это секьюрити, охраняющий товар?

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 2

2. Папа — полу пики, а бабушка — полу трефи? Интересный пасьянс, однако.

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 3

3. Ламинат, плитка, линолеум?

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 4

4. Судя по физиономии кота, существует вероятность, что Рекса больше никогда не отыщут.

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 5

5. Подумаешь, с орфографией все плохо! Зато человек уже умеет линейкой пользоваться — рост друга в точных сантиметрах знает! Да и задатки художника неплохи…

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 6

6. Когда Pokemon GO вышел из-под контроля и проник в реальность.

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 7

7. Судя по фото, нужно искать не собаку, а номер Скалли и Малдера — там явно не животное, а пришелец. Розового цвета!

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 8

8. Вот такого поворота в бизнесе явно никто не ожидал.

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 9

9. Звоночек Мишке купить додумались, а мобильник — нет. А ведь пользы явно было бы больше.

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 10

10. Интересно, а если есть Соль, значит должен быть и Перец?

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 11

11. Судя по предоставленной информации, хозяева-десантники исключаются. Кто же кота без парашюта выпускает-то?

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 12

12. Кастрированный Трофей звучит как новое название книги Дарьи Донцовой.

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 13

13. А здесь даже и добавить нечего…

Минутка позитива: объявления о животных, которые заставят вас улыбнуться (ФОТО) - фото 14

Напомним, ранее "Комментарии" делились с вами подборкой занимательных фотографий, которые подтверждают, что в матрице реальности часто происходят забавные сбои.

Также на портале мы рассказывали (и показывали), как смешно порой выглядят пассажиры метро.


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Источник: https://comments.ua/ua
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