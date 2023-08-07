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Минобороны Украины насмехается над Россией: хочет стать миллионером

Украина насмехается над россиянами, потерявшими четверть миллиона своих солдат в войне.

сегодня, 16:35
Автор:
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Slava Kot
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Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter опубликовало изображение по популярной игре "Кто хочет стать миллионером". Таким образом, Минобороны смеется над Россией, которая потеряла на войне в Украине более 250 тыс. своих солдат.

Минобороны Украины насмехается над Россией: хочет стать миллионером

Логотип шоу "Кто хочет стать миллионером". Фото из открытых источников

На опубликованном изображении отмечено, что Россия хочет стать миллионером, а ниже указано число в 250 тыс. ликвидированных российских военных. Согласно игре следующими пунктами будут 500 тыс. и выигрыш – 1 млн.


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Также на изображении зачеркнута одна из четырех подсказок, а именно помощь зала. Вероятно, таким образом намекая, что Россия уже использовала одну подсказку и провела частичную мобилизацию осенью прошлого года. Посмотреть насмешки Минобороны Украины в соцсетях можно ниже:

Большинство пользователей одобрительно отозвались на насмешку Минобороны Украины над Россией, которая ведет захватническую войну и посылает своих граждан умирать на украинской территории.

"Помимо больших достижений в войне и защите Украины, вы точно выигрываете глобальную войну мемов/медиа. Продолжайте борьбу как на земле, так и в Интернете", — комментирует один из пользователей, а другой добавляет, что это "шедевр троллинга".

Напомним, 7 августа Генштаб Украины опубликовал потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения, где указано ликвидацию более 250 тыс. российских военных в Украине. Среди потерь также отмечено более 4 тыс. танков, около 5 тыс. артиллерийских систем, свыше 8 тыс. бронемашин и около 4 тыс. беспилотников. Среди других потерь присутствуют самолеты, вертолеты, корабли и другая военная техника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны обратилось к туристам в Крыму с предупреждением.

Также "Комментарии" писали о масштабной атаке на столицу России, которую готовит Украина.



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1688530429068906496/photo/1
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