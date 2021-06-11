Министерство Счастья, Человек-Паук и кровная месть: о чем люди пишут президенту (ФОТО)

Если когда-нибудь вы загрустите, знайте, что в Украине существует абсолютно бесплатный и весьма доступный способ поднять настроение. Речь не о каких-то препаратах или еще чем-то незаконном, а о портале е-петиций на сайте Президента Украины. Корреспонденты издания "Комментарии" решили собрать для вас самые интересные прошения к высшей власти.



Подборка е-петиций Президенту Украины. Фото из открытых источников

Сразу предупредим, что местами может быть не очень весело, а даже слегка грустно или, скорее философически. И все же от этого — не менее интересно.

Начнем с самых "насущных" проблем" для украинского народа. Нет, это не повышение зарплат или снижение цен/тарифов, это — смена названия нашего государства или же государственных символов. Вполне возможно, что подобные обращения к президенту появляются на портале ежемесячно, если не еженедельно.





Зачастую предлагается сменить название "Украина" на "Русь" или "Киевская Русь", ну, чтобы все было исторически соответствующе. А уж Гимн предлагали сменить на столько мелодий, что все и не упомнишь. Из последних вот — композиция "Украина" исполнителя Тараса Петренко.





С самым важным разобрались, идем дальше. А дальше у нас — работа органов власти, законодательный процесс и прочие важные штуки.

Из самого свежего — новый кандидат на главное кресло в Министерстве культуры. Находчивые украинцы предлагают на это место известного телеведущего Дмитрия Комарова. Правда, непонятно, как он будет совмещать свои туристические вояжи по Украине и за границу с работой в госструктуре. Да и пост пока еще занят Александром Ткаченко. Похоже, немного мимо.





Листаем дальше. И здесь у нас — предложения законопроектов. Кто-то вот предлагает узаконить способ "кровной мести" (Криминальный Кодекс? Не, не слышали!), а кто-то — запретить украинцам аниме.

" Кроме восточного врага есть еще один восточнее — аниме. Оно уничтожает украинскость в самом зарод ыше. Дети, которые бегают в костюмах Наруто по улицам, вместо того, чтобы косплеить козаков и козачек! Неужели мы просто так отдадим нашу украинскую культуру, нашу вышиванку, сало, борщ, песни на потеху врагам? Нет!" — пишет автор петиции, предлагая криминализировать данный вид кинематографа.

И ведь даже не поймешь — человек серьезно или стебется?

Кстати, еще про запреты! Очень многим украинцам не нравится наличие в нашей стране возможности пользоваться социальными сетями. Поэтому на регулярной основе к президенту летят просьбы о блокировке Instagram, Facebook и прочих сайтов.

Раньше еще просили разблокировать доступ к "Вконтакте" и "Одноклассникам", к слову. Но теперь уже говорят, мол, раз не разрешаете туда, то создайте что-то наше, родное. А то, видите ли, беда — больше негде знакомиться. И люди, вместо того, чтобы разговаривать друг с другом, начинают пить, орать, ломать лавочки, бить фонари… Интересная логическая цепочка получается, однако.





Кстати, о просьбах создать! Еще некоторым украинцам не хватает государственного сайта, где можно было бы оставить свои идеи, связанные с научной сферой. Сама по себе инициатива неплоха, но, если призадуматься, то… У нас же уже есть портал с электронными петициями президенту, разве нужно что-то еще?





И, собственно, о президенте. О Владимире Зеленском население, кстати, весьма заботится. Иногда всерьез — и предлагают подписывать петиции о хорошем настроении и крепком здоровье гаранта. Иногда в шутку — и тогда уже летят варианты с присвоениями различных званий, включая "Заслуженого артиста Украины". И смех, и грех, как говорится.

Кстати, о званиях. Возможно, один из немногих ответственных пользователей данного ресурса решил обратить внимание на действительно важный момент. Е-петиции являются одним из способов народа контролировать власть и доносить до нее свои "хотелки". Однако если зайти сейчас на портал, то там слету найдется сотня-вторая одинаковых запросов, которые только загрязняют ленту прошений.





Поэтому украинец Александр Винник не придумал ничего лучше, чем предложить присвоить звание Героя Украины Питеру Паркеру. Если кто не в курсе современных комиксов, то это знаменитый Человек-Паук. Заголовок у петиции веселый и привлекающий. А содержание — весьма правильное: поставить на сайт нормально модератора, дабы отсеивало подобные "мусорные" предложения.

Ну а дальше у нас — все стандартно: что-то отменить/запретить/разрешить. Из неприятных моментов — попытка вернуться в поле влияния России, при чем даже не в соцсети. Некоторые украинцы ратуют за восстановление железнодорожного и авиационного сообщения с РФ. Кто-то возмущен необходимостью платить военный сбор и требует его отменить (мы же не воюющая восьмой год страна, вы что, куда).

Неоднозначным является и предложение добавить в название Одесского парка в иностранной транскрипции еще одну букву "s" ("с"). Возможно, люди все еще не выучили, что на английский название украинских городов переводятся с государственного языка. А в украинском "Одесса" пишется с одной буквой "с".





Из самых нейтральных подобных петиций можем выделить просьбу насчет благосостояния лошадок. Глядя на текст прошения, невольно задумываешься, а не сами ли животинки его составляли.





Ну а напоследок мы приберегли для вас одно из самых интересных, что нашлось в архивах петиционной ленты. Вашему вниманию — предложение создать Министерство Счастья для украинцев. И, знаете, с логикой автора сложно не согласиться — такое заведение нам бы явно не помешало.





Надеемся, что эксперимент корреспондентов издания "Комментарии" хотя бы немного поднял вам настроение.

К слову, напомним, что ранее мы рассказывали о весьма серьезных вещах, связанных с петициями. Так, некоторые украинцы предложили легализировать секс-работу. Чем аргументируют подобную просьбу, читайте в нашем материале.

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