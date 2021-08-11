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Коты не любят работать ради еды: выводы смешного исследования

Оказалось, котам не свойственно поведение "против халявы"

сегодня, 23:14
Автор:

Ольга Чародий

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе определили, что кошки, в отличие от большинства других животных, на готовые работать ради пищи, если есть такая возможность. Поэтому для дрессировки всевозможные вкусности могут никак не повлиять на пушистиков. Исследование, несмотря на очевидный для многих вывод, стало неожиданностью для специалистов, изучающих поведение кошек, сообщает Phys.org.

Коты не любят работать ради еды: выводы смешного исследования

Кот (фото из открытых источников)

Оказалось, котам не свойственно поведение "против халявы". Этот термин ввел в 1963 году психолог Глен Дженсен: в эксперименте на крысах он показал, что животные предпочитают добывать угощение, нажимая на педаль, а не питаться с открытой кормушки, стоящий рядом. Такие же результаты показали в аналогичных тестах мыши, птицы, рыбы, обезьяны, домашние козы и шимпанзе. Все эти животные, выбирая между доступной пищей и той, ради которой надо поработать, выбирали второй вариант. Коты же поступили иначе.

В рамках исследования команда изучила поведение 17 кошек, каждому из которых предложили поесть с открытой миски или из миски с головоломкой. Наблюдения показали, что дольше коты задерживались у открытой миски, а на ту, что с головоломкой, почти не обращали внимания. При этом большинство котов знали, как разгадать головоломку — они просто не захотели.

Коты не любят работать ради еды: выводы смешного исследования - фото 2

Исследование показало, что коты предпочитают открытые кормушки

Дело в лени? Не совсем, считают исследователи. Коты, участвовавших в эксперименте, носили датчики активности. Исследование показало, что миску с головоломкой игнорировали как подвижные коты, так и лежебоки.  Обычно животные выбирают тяжелее способ добычи пищи, чтобы тренироваться, оценивать собственные силы или контролировать получение ресурсов. Почему кошки ведут себя наоборот и выбирают доступную пищу, неясно. Возможно, головоломки неинтересны.

Напомним, Кошки — удивительные, грациозные и загадочные существа, обладающие определенным характером, поэтому понять их поведение бывает непросто. Многие замечали, как эти животные любят "массировать" лапками диван, подушку или человека. 




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Источник: https://phys.org/news/2021-08-cats-free-meals.html
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