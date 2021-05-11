Зачем коты мнут лапками человека: неожиданные причины

Кошки — удивительные, грациозные и загадочные существа, обладающие определенным характером, поэтому понять их поведение бывает непросто. Многие замечали, как эти животные любят "массировать" лапками диван, подушку или человека. Почему они так делают?

Почему коты мнут лапками хозяина (фото из открытых источников)

Эксперты, в первую очередь, отметили, что лапки и усы кота — главные его рецепторы, с помощью которых он изучает окружающий мир. На подушечках его лапок размещены разные железы, которые выделяют ферменты, помогающие животному метить территорию. Но есть и другие интересные причины, по которым кошки "массируют" вещи или своих хозяев:

Стрессовые ситуации

Ученые говорят, что таким образом коты могут сбрасывать негативную энергию и расслабляться. Например, после купания или похода к ветеринару.

Боль или плохое настроение

Порой коты топчут место, одеяло или человека лапками, когда они плохо себя чувствуют или испытывают дискомфорт. Так как это действие стимулирует выработку эндорфина – гормона счастья;

Помогают и лечат человека

Когда домашний питомец приходит, ложится на вас и начинает свой "массаж", то таким образом, он избавляет вас от отрицательной энергии и лечит существующие недуги. Ученые неоднократно говорили о том, что эти животные оказывают терапевтическое воздействие на здоровье человека.

Молочный шаг

Если кот мнет хозяина, выпускает когти и одновременно с этим мурлыкает, это называют молочным шагом. Это действие — детский инстинкт, воспоминание о тепле и сытости, материнской любви. Обычно кошки делают это после того, как плотно покушают или перед сном;

Выражение любви и привязанности

Многие коты топчут или перебирают передними лапками человека, выражая тем самым свою любовь, заботу и надежность.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему кошки ночью стараются спать поближе к человеку.



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