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Карлсон уже не тот: в сети обсуждают появление палатки на крыше многоэтажки на Ивано-Франковщине

Пользователи удивлены желтой палаткой, которую кто-то оборудовал на крыше дома, в комментариях пытаются выяснить причины

сегодня, 20:09
Автор:

Оленка Клочко

В городе Калуш Ивано-Франковской области, на крыше панельной пятиэтажки под открытым небом выросла желтая туристическая палатка, разложенная по всем кемпинговыми канонам. Фото сделал местный житель и опубликовал в своем Facebook.

Карлсон уже не тот: в сети обсуждают появление палатки на крыше многоэтажки на Ивано-Франковщине

Палатка на крыше в Калуше. Фото: Александр Кипа

"Высотный лагерь на вершине панельного дома (15 м). Зимнее соло-восхождение в разгар пандемии в район Калуша 2021", — пишет Александр Кипа, автор фотографии.

Фото понравилось многим пользователям Facebook, и начало распространяться в сети. Люди радуются изобретательности владельца палатки, шутят, и пытаются догадаться, что побудило его поставить палатку на крыше.

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"Полонина Калушская. Адаптация к высоте. Опишите, плиз, где находится базовый и штурмовой лагеря! Как лучше пройти акклиматизацию к перепаду высоты и изменению давления? Жду от вас инфо. Спасибо"

"Когда решил жить отдельно от родителей"

"Когда жена не принимает в доме кучу снаряжения, а муж уходить не собирается все равно", — комментируют пользователи фото.

Некоторые туристы с пониманием отнеслись к идее владельца палатки и пожаловались на то, что у них не подходящей крыши, чтобы и себе обустроить такой островок дикой природы.

Особую популярность палатка на крыше набирает в специализированных группах, в которых общаются любители восхождений, гор и туристических прогулок.

Напомним, в последнее время, палатки стали почти незаменимым атрибутом митингов и протестов на улицах городов Украины, в частности столицы. "Комментарии" недавно рассказывали о том, что в Киеве все еще протестуют ФОПы, требуя отменить для них введение фискализации товарных расчетов и предпринять шаги для поддержки малого бизнеса.



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=2813355978992189&set=a.1638201023174363
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