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Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского

Интернет-пользователи интересуются, зачем президент продемонстрировал голый торс, и сравнивают Зеленского с Путиным

сегодня, 18:58
Автор:

Вечканова Елена

Одна из самых обсуждаемых тем 2 марта — вакцинация президента Владимира Зеленского. Политик сделал прививку против болезни во время рабочего визита на Донбасс, призвав украинцев последовать его примеру. Вот только много пользователей Сети не к советам прислушивались, а комментарии написывали и фотожабы создавали. "Комментарии" собрали самые яркие из мемов.

Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского

Соцсети отреагировали на вакцинацию Зеленского. Фото: ОПУ

Следует сразу отметить, что в основном вакцинация Зеленского собрала больше негативных отзывов, чем положительных. Несмотря на это в комментариях к публикациям официальных аккаунтов президента в соцсетях есть немало его сторонников, которые выражают свое восхищение таким поступком. Некоторые откровенно подчеркивает мужество фигуры главы государства, а некоторые даже интересуются, какими тренировками ему удалось так "накачать бицуху".

Однако по большей части новость стала поводом для шуток и разной силы троллинга. Многочисленные мемы и фотожабы уже заполонили ленты как Facebook, так и Twitter.

Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 2
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 3
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 4
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 5
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 6
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 7
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 8
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 9

Отдельные пользователи открыто сравнивают Зеленского с Путиным, который любит показательно посещать врачей и вакцинироваться на камеру, демонстрируя торс. Есть немало и тех, кто искренне удивляется, зачем Владимир Зеленский согласился на вакцинацию, ведь несколько месяцев переболел коронавирусом. Поэтому политик и без этого имеет антитела, что превращает его прививку, по мнению этих людей, в откровенную показуху.

Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 10
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 11
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 12
Фотожабы и мемы Сеть отреагировала на вакцинацию Зеленского - фото 13

Не обошлось, конечно, и без критики самой индийской вакцины (и различных вариаций на эту тему), а также сравнений вакцинации Зеленского с аналогичными действиями других политиков или общественных деятелей.

Надеемся, что усилия корреспондентов по поиску реакции соцсетей добавили всем читателям хорошего настроения.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как интернет-пользователи отреагировали на закупку Украиной индийской вакцины от коронавируса.

Також на порталі знайдеться подборка мемов насчет ограничений торговли из-за карантина.


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