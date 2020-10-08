Facebook заблокировал рекламу овоща, назвав ее "откровенно сексуальной"

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Дмитрий Симоненко
Если вы
посмотрите на фото лука, вы, скорее всего, увидите просто лук. Но Facebook,
очевидно, видит овощ по-другому. Об этом сообщает CBC.
Фото: Depositphotos
Система сообщила
владельцу интернет-агромагазина, что изображение его лука слишком откровенно для
того, чтобы разместить рекламу в соцсети — фото семян сорта Walla Walla на
упаковке противоречит правилам Facebook.
Позже он
попросил администрацию соцсети пересмотреть причудливый запрет, но даже через
нескольких дней ответа не последовало.
Только после
того, как местные СМИ распространили информацию об инциденте, Facebook признал,
что допустил ошибку.
В Facebook восстановили рекламу лука и принесли извинения за проблемы, созданные магазину.
Ранее
"Комментарии" писали о том, на что люди готовы, чтобы не носить маски.
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