Facebook заблокировал рекламу овоща, назвав ее "откровенно сексуальной"

Если вы посмотрите на фото лука, вы, скорее всего, увидите просто лук. Но Facebook, очевидно, видит овощ по-другому. Об этом сообщает CBC.



Фото: Depositphotos

Система сообщила владельцу интернет-агромагазина, что изображение его лука слишком откровенно для того, чтобы разместить рекламу в соцсети — фото семян сорта Walla Walla на упаковке противоречит правилам Facebook.

"На днях нас уведомили, что это "откровенно сексуальное изображение", которое им пришлось заблокировать. Я предполагаю, что что-то в этих круглых формах может быть ошибочно истолковано системой как грудь или что-то в этом роде", — рассказал Маклин.

Позже он попросил администрацию соцсети пересмотреть причудливый запрет, но даже через нескольких дней ответа не последовало.

Только после того, как местные СМИ распространили информацию об инциденте, Facebook признал, что допустил ошибку.

"Мы используем автоматизированные технологии, чтобы исключить наготу в наших приложениях, но иногда они не могут отличить луковицу от части человеческого тела", – сказала Мег Синклер, представительница Facebook Canada.

В Facebook восстановили рекламу лука и принесли извинения за проблемы, созданные магазину.





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