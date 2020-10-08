Фантазия или глупость: смешные фото, которые показывают, на что люди готовы, чтобы не носить маски

Маска стала для нас уже чем-то совершенном обыденным, ведь мы не расстаемся с ней ни на день. И это вполне логично, потому что борьба с пандемией коронавируса сейчас является приоритетной задачей для большинства стран. Об этом пишет издание bugaga.

Смешные фото людей в масках. Фото: pixabay

Но есть люди, которые решили не быть как все, и выделиться среди толпы. Результаты их стараний можем наблюдать на следующих снимках. Как видим, даже не всегда удобная маска может повеселить и подарить хорошее настроение.

Фантазия некоторых людей реально впечатляет, правда? Есть в этой подборке даже те, кто решил, что надевать маску на нос и рот слишком скучно, поэтому захотел закрыть ею глаза. Или девушка, которая, по всей видимости, забыла дома маску, поэтому вынуждена была одеть пакет на голову. Были также и те, кто не придумал ничего лучше, чем одеть целое пластиковое ведро на голову, повязав его сверху еще и шарфом. Эти фото подтверждают, что человеческая фантазия просто не знает границ.

Ранее "Комментарии" писали, десять смешных фото, которые демонстрируют весь абсурд дистанционного обучения. Родители вместо того, чтобы жаловаться на сложившуюся ситуацию, решили поискать в ней позитив. Они сфотографировали своих детей во время выполнения уроков. Кадры получились очень забавными и смешными. Потом, когда удаленная учеба закончится, дети смогут посмотреть на эти фото и вспомнить о веселых днях.



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