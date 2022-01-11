Женский абьюз: Карпачев вступился за мужчин, страдающих от насилия

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Людмила Слободенюк
Дмитрий Карпачёв. Фото с сайта Karpachoff
Известный в Украине, благодаря телевизионной карьере семейный психолог Дмитрий Карпачев призвал женщин не обесценивать мужские эмоции и учитывать другую сторону ситуации с абьюзом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает портал "Комментарии".
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