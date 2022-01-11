Женский абьюз: Карпачев вступился за мужчин, страдающих от насилия

"Уважаемые дамы. Подумайте о том, как и когда вы сформировали такое отношение к мужчинам. Думайте, как решить эту проблему. Уверен, кто-то напишет: "Мужчины плюют на нас, мы будем плевать на них. "Но это дорога некуда. Зачем нужны отношения, где кто-то плюет на тебя, а ты плюешь на него?" – обратился к своей женской аудитории психолог.