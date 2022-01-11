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Женский абьюз: Карпачев вступился за мужчин, страдающих от насилия

Известный в Украине семейный психолог призвал женщин уважать мужчин

сегодня, 11:16
Автор:

Людмила Слободенюк
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Женский абьюз: Карпачев вступился за мужчин, страдающих от насилия

Дмитрий Карпачёв. Фото с сайта Karpachoff

Известный в Украине, благодаря телевизионной карьере семейный психолог Дмитрий Карпачев призвал женщин не обесценивать мужские эмоции и учитывать другую сторону ситуации с абьюзом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает портал "Комментарии".

"Тема женского насилия настолько табуирована, что мужчина, жертва жестокого обращения, просто не решится об этом говорить. Для мужчины признать насилие над собой, да еще со стороны более слабого пола, означает фиаско", — уверен семейный психолог.
Поэтому Карпачев напоминает, что мужчины не меньше женщин страдают от насилия. Однако чаще морального. А абьюз – это обида в широком смысле, а не только физическая.
"Обидчик действует из-за манипуляций, унижения и шантажа, используя другие методы психологического насилия. Такое поведение разрушительно влияет на мужскую психику. Но при этом жертве прививают чувство вины, он будет обвинять во всем себя", — продолжает Дмитрий Карпачев.
Психолог убеждает, что в теме насилия в обществе принято сожалеть только женщину, хотя проблема не имеет гендерных оттенков.
"Уважаемые дамы. Подумайте о том, как и когда вы сформировали такое отношение к мужчинам. Думайте, как решить эту проблему. Уверен, кто-то напишет: "Мужчины плюют на нас, мы будем плевать на них. "Но это дорога некуда. Зачем нужны отношения, где кто-то плюет на тебя, а ты плюешь на него?" – обратился к своей женской аудитории психолог.
Между тем, Дмитрий Карпачев написал, что готов выслушать и помочь мужчинам, испытывающим на себе женское насилие.

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Источник: https://www.facebook.com/d.karpachoff/posts/4713738851995176
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