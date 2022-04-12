Земельное законодательство в период военного положения: могут ли граждане получить участок в аренду

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24 марта принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения" от 19.03.2022 № 7178, которым вносятся изменения в Земельный Кодекс Украины (раздел X "Переходные положения" дополнены пунктами 27 и 28).

Законом предусматривается:

— возобновление на один год без волеизъявления сторон соответствующих договоров и без внесения сведений о возобновлении договора в Государственном реестре прав на недвижимое имущество договоров аренды, эмфитевзиса, суперфицию, земельного сервитута, срок пользования земельными участками относительно которых истек после введения военного положения по земельным участкам сельскохозяйственного назначение;

— установление следующих условий договоров аренды земельных участков государственной, коммунальной собственности, неистребованных, нераспределенных земельных участков, которые передаются в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства в условиях военного положения.

В документе прописано, что:

— срок аренды не может превышать одного года;

размер арендной платы не может превышать 8% нормативной денежной оценки земельных участков, а для определения размера арендной платы будет применяться средняя нормативная денежная оценка единицы площади пашни по области;

— установление жестких ограничений использования земельных участков c/х назначения арендаторами, в том числе с запретом изменять состав угодий, передавать участки в субаренду, изменять целевое назначение земельного участка, осуществление строительства и т.д.

— договоры аренды земли договоров заключаются только в электронной форме и без проведения земельных торгов;

— такой годовалый договор аренды земли нельзя будет возобновлять, заключать на новый срок и он будет прекращаться с истечением срока, на который он был заключен.

— Законом также установлено, что в условиях ограниченного функционирования и/или недоступности Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество формирование земельных участков с целью передачи их в аренду будет осуществляться без внесения сведений о них в Государственный земельный кадастр и без присвоения ей кадастрового номера на основании технической документации по землеустройству по инвентаризации земель, что будет приложением к договору аренды земли. Право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения не подлежит государственной регистрации.

Договоры аренды земли будут регистрироваться районными военными администрациями в Книге регистрации, которая ведется в бумажной и электронной форме, а экземпляр договора аренды земли будет передаваться по электронной почте центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере земельных отношений.

Также, предусмотрено, что во избежание злоупотреблений на время военного периода запрещается:

— безвозмездная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность; формирование земельных участков (кроме передаваемых в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства);

— земельные торги по правам аренды, эмфитевзиса, суперфицию по земельным участкам государственной, коммунальной собственности c/х назначения. При этом земельные участки государственной, коммунальной собственности c/х назначения, права аренды, эмфитевзиса по которым были выставлены на земельные торги, но победитель в которых не определен, подлежат передаче в аренду органами местного самоуправления.

Законом для предупреждения негативных последствий изменений в обеспечении аграрного сектора экономики трудовыми ресурсами, в частности, в результате мобилизации, внутреннего перемещения граждан Украины и их выезда за границу и т.п., предусматривается предоставить возможность пользователям земель c/х назначения временно сроком до одного года передавать свои права землепользования другим аграрным производителям, которые снабжены необходимыми материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами.

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