"Сады Победы": сколько Украина недополучит урожая в 2022 году и как сделать свой вклад

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Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов и активных боевых действий не во всех регионах будет возможность у фермеров засеять поля овощами и зерном. Поэтому всех украинцев, которые могут сажать огороды и обрабатывать землю, призывают к участию в проекте "Сады Победы".

"Сады Победы — всеукраинская кампания, направленная на эффективное использование доступных земельных участков и направление всех ресурсов для выращивания продуктов питания для недопущения продовольственного кризиса в Украине", — говорится на сайте проекта.

Инициатива "Сады Победы" основана проектом SURGe, Support to Ukraine's Reforms for Governance "Сопровождение правительственных реформ в Украине", которое внедряется Alinea International при финансовой поддержке Правительства Канады. Поддержали инициативу Министерство развития общин и территорий и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

По информации проекта, подсчитано приблизительный размер урожая, который Украина недополучит в 2022 году из-за боевых действий на территории нашего государства, обстрелов городов и разрушения сел российскими оккупантами.



Следовательно, потери урожая в 2022 году составляют: около 42% от ежегодного урожая зерновых и зернобобовых; 53% урожая гречихи; 68% урожая помидоров; 36% урожая картофеля; 46% урожая лука; 71% урожая баклажанов; 59% урожая бобовых; 58% урожая перца; 46% урожая кукурузы; 39% урожая кабачков; 38% урожая чеснока; 38% урожая моркови; 45% урожая огурцов; 32% урожая капусты и 35% урожая свеклы и многих других культур, выращиваемых на территории страны. Поэтому украинцев призывают возделывать огороды, дачи, сеять растения на подоконниках и балконах, высаживать овощи, кусты и деревья для обеспечения своих семей собственным урожаем. "Мы призываем каждую украинку и украинца посадить Сад Победы в своем домохозяйстве, на балконе или придомовом участке. Мы призываем общины мобилизовать усилия и использовать все доступные земельные ресурсы для выращивания продовольствия: пустыри, парки и лужайки, задние дворы. Мы призываем бизнес и международных партнеров помочь украинцам семенами, удобрениями, новейшими технологиями выращивания, горючим и техникой для обработки земли, оборудованием для переработки и хранения продуктов", — говорится на сайте. Как сообщал портал, как помочь диким животным, живущим в Парке природы "Беремицкое" в Черниговской области. Ранее мы писали, что эксперты рассказали, какие самые большие вызовы перед сельским хозяйством и как решить проблемы аграриев.

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