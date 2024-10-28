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За неполучение повестки от ТЦК будут штрафовать по-новому: что изменится

Нардепы позволят гораздо быстрее штрафовать за повестку от ТЦК

сегодня, 16:52
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Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде планируют разрешить упрощение условий для наложения заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Судебно-юридической газеты".

За неполучение повестки от ТЦК будут штрафовать по-новому: что изменится

Иллюстративное фото

Соответствующий законопроект 12093 предлагает принять правоохранительный Комитет Верховной Рады. Документом предлагается упростить механизм привлечения к ответственности уклонистов по статьям 210 и 210-1 КУоАП, то есть за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации.

По данным СМИ, расширяется круг случаев, когда может налагаться заочный штраф без составления протокола.

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 258 КУоАП — возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы не составлять протокол, а сразу вынести постановление о заочном штрафе.

“Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по вызову ТЦК, являясь должным образом уведомленной о дате, времени и месте вызова, и при наличии в ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении", — говорится в документе.

В случае принятия соответствующих изменений, после возвращения "Укрпочтой" неврученного вызова ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе, без необходимости составлять протокол.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что изменили сроки прибытия по повестке.




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Источник: https://sud.ua/uk/news/publication/314133-vozvrat-pochtoy-vyzova-ttsk-s-otmetkoy-o-nevruchenii-budet-osnovaniem-dlya-postanovleniya-o-zaochnom-shtrafe-komitet-rekomendoval-zakonoproekt
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