За неполучение повестки от ТЦК будут штрафовать по-новому: что изменится

В Верховной Раде планируют разрешить упрощение условий для наложения заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Судебно-юридической газеты".



Иллюстративное фото

Соответствующий законопроект 12093 предлагает принять правоохранительный Комитет Верховной Рады. Документом предлагается упростить механизм привлечения к ответственности уклонистов по статьям 210 и 210-1 КУоАП, то есть за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации.

По данным СМИ, расширяется круг случаев, когда может налагаться заочный штраф без составления протокола.

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 258 КУоАП — возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы не составлять протокол, а сразу вынести постановление о заочном штрафе.

“Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по вызову ТЦК, являясь должным образом уведомленной о дате, времени и месте вызова, и при наличии в ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении", — говорится в документе.

В случае принятия соответствующих изменений, после возвращения "Укрпочтой" неврученного вызова ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе, без необходимости составлять протокол.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что изменили сроки прибытия по повестке.



