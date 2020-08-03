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ЮНИСЕФ призывает Украину сохранить пакеты малыша для молодых мам

Организация при ООН уверена, что материальная помощь от государства должна выражаться не только деньгами, но и заботой

сегодня, 19:28
Автор:

Екатерина Белоброва
ЮНИСЕФ призывает Украину сохранить пакеты малыша для молодых мам

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал украинское правительство не заменять беби-боксы для новорожденных материальными выплатами, что обсуждалось в Кабмине накануне. Об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ в Украине.

По мнению организации, главным преимуществом пакетов малыша является их универсальная функциональность и способность снабдить неопытных родителей именно теми предметами, которые необходимы в первые дни рождения малыша. Также беби-бокс содержит внутри обучающие материалы и оказывают образовательную поддержку в таком непростом ремесле, как уход за грудничком.

"В течение двух лет ЮНИСЕФ систематически собирал отзывы родителей на программу. Министерство социальной политики прислушивалось к пожеланию семей и улучшало наполнение пакета малыша. За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. И если в 2018 году только 35% родителей отдавали предпочтение беби-боксу перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде", - утверждают в Офисе ЮНИСЕФ.

Также здесь указали, что содержимое пакета в соответствии с качеством производителя обойдется родителям дороже, если переводить беби-бокс в денежный эквивалент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о невероятной истории принятия родов в США, когда вокруг бушевала пандемия.


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