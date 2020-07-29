В Украине ввели денежные выплаты вместо пакета малыша: известна сумма

Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "Пакета малыша". Средства можно получить на специальный счет в ПриватБанке, их можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша. Об этом пишет “РБК-Украина”.

"Проектом предлагается ввести целевую компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен, гражданам, у которых родился ребенок, выдать специальную карточку с особым режимом использования", - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что на одного новорожденного ребенка правительство будет выплачивать денежную компенсацию в размере 5 тысяч гривен вместо "пакета малыша", чтобы родители самостоятельно могли покупать товары для ребенка.

Глава Минсоцполитики добавила, что на время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, в которых можно быть приобрести на эти деньги только определенные товары.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как создать развивающую среду для малыша.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!