Выезд в Польшу усложняется: введут ограничения еще на одном пункте пропуска

Польская сторона предупредила об ограничении движения транспорта на пункте пропуска "Корчева-Краковец". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.



Граница. Иллюстративное фото

"По информации, полученной от польской стороны, с 23 сентября планируется замена асфальтного покрытия в пределах пункта пропуска Корчева на направлении въезд в РП (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств", — сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники предупредили, что анонсированные работы могут повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания. Предварительно работы продлятся до начала ноября 2024 года.

В пограничной службе обратились к гражданам с просьбой учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пункте пропуска "Медика — Шегини" ожидать пропуска через границу нужно дольше.

“Вниманию граждан, пересекающих границу в пункте пропуска “Медика – Шегини”. Как сообщает польская сторона, в пункте пропуска "Медика" начались работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов, которые предварительно продлятся до 12 ноября 2024 года”, — сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, что украинцы продолжают выезжать за границу. В Госпогранслужбе сообщили, что из Украины за сутки выбыли 37 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки въехали 35 тысяч человек, 32 тысячи из них – граждане Украины.