Военные недовольны формой: что требуют изменить

В Министерстве обороны Украины решили расширить ассортимент получаемых военными вещей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министерства.



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Департамент политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики в течение июля-августа провел опрос военных с целью определения, какие вещи им необходимы. Среди самых запрошенных определили бейсболки, штаны с наколенниками, итоги для турникетов и планшетов. Именно для этих вещей в ведомстве разрабатываются технические спецификации.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что опрос был проведен, чтобы выяснить реальное положение дел с обеспечением ВСУ формой, бронежилетами, шлемами. "По этому имуществу потребность практически полностью закрыта, и обеспечение происходит в полном объеме со сложившимися складскими запасами. Также военные имели возможность высказать пожелание о том, какого вещного имущества им не хватает”, — сообщили в Министерстве обороны Украины.

При этом опрос показал, что военным не хватает демисезонных курток (ветровок), одноместных индивидуальных палаток, итогов для планшетов и турникетов, военных бейсболок, тактических кроссовок.

“Мы стремимся обеспечить наших военных всем необходимым для эффективного выполнения задач. Меняется война, меняются потребности – и мы прислушиваемся к военнослужащим. В ходе опроса они высказали конкретные пожелания в отношении недостающего вещного имущества. Мы это учтем”, – отметил Дмитрий Клименков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кому не будут отправлять повестки по почте.



