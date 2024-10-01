Военнообязанным рекомендуют готовиться к мобилизации даже при наличии отсрочки

Несмотря на наличие отсрочки военнообязанным следует быть готовыми к мобилизации. Об этом заявил в.и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского ОТЦК и СП Андрей Мороз, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Западного курьера"



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По словам представителя областного ТЦК и СП, в мобилизации нет ничего страшного и к ней нужно быть готовым.

"Я рекомендую каждому, даже имеющим право на отсрочку, все равно пройти курс управления дронами или обучение по тактической медицине. Или пройти другую подготовку, которая пригодится в армии. Каждому из военнообязанных нужно быть готовым, что придет время и его мобилизуют. Надо это спокойно воспринимать", – отметил он.

Андрей Мороз рассказал, что позорные случаи мобилизации случаются, однако подчеркнул, что оповещением занимаются военные, находившиеся в зоне боевых действий и сейчас, по состоянию здоровья, не могут продолжать службу на передовой. А люди не учитывают состояние военных и сами совершают провокации.

При этом, по его словам, работники ТЦК выполняют свои должностные обязанности, которые на них возложило руководство государства. Мобилизацию нужно проводить, ведь без нее невозможно завершить войну.

"В рядах ВСУ постоянно нужно пополнение. Плюс мы формируем новые воинские части, которые получают западные образцы вооружения, а военнообязанные проходят обучение за границей. Поэтому мы постоянно проводим разъяснительную работу среди населения, что мобилизация это не страшно, это нужно". Все военнообязанные должны выполнить свою гражданскую обязанность. Даже те, кто сегодня имеет право на отсрочку, должны понимать, что может наступить день, когда им придется уйти в ВСУ", — подчеркнул работник ТЦК.

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