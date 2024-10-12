Во Львовском ТЦК прокомментировали рейды и объяснили, что происходит

Сотрудники ТЦК в разных городах Украины проводят масштабные проверки. Накануне вечером рейды провели в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы". Также по сети интернет распространялась информация о проверках во Львове. Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали проверки, сообщает портал "Комментарии".



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В областном ТЦК напомнили, что в Украине проходят мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан Украины. "Военнослужащие ТЦК и СП во Львовской области совместно с работниками правоохранительных органов проводят оповещения военнообязанных граждан по военному учету во время действия военного положения", — говорится в сообщении.

Работники ТЦК заинтересованы в сохранении прозрачности процесса оповещения. “А также стараемся постоянно совершенствовать свою работу. Так что правоохранительные органы привлечены с целью предупредить и сделать невозможными любые спекуляции или провокации при процессе оповещения”, — уточнил начальник Львовского ОТЦК и СП, полковник Денис Сахацкий.

Он призвал граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. По просьбе представителей ТЦК и СП или работников правоохранительных органов предоставить для проверки военно-учетные документы реагировать корректно. За препятствование их работе предусмотрена административная ответственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что масштабные проверки, которые провели представители ТЦК в разных городах Украины, не на шутку испугали украинцев. Люди начали массово продавать билеты на концерты. Подробнее о предложениях читайте по ссылке.



