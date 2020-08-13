В Украине заменят бумажные паспорта на пластиковые: что изменится для украинцев

Фото: ДМС України

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект, согласно которому паспорт-книжечка будет постепенно выводиться из обращения. На смену придет пластиковая карта. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались в плюсах и минусах данного решения, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.



Замена паспортов в Украине: за и против

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что однозначно говорить о конституционности или не конституционности данного решения – тяжело. И обращает внимание на ряд моментов.

"Никто пока не отказывает в получении паспорта. Речь идет о его замене на ID-карточку. Хоть некоторая судебная практика считает это чрезмерным вмешательством в личную жизнь человека. Ведь там не просто карточка, но и некоторые другие показатели, – говорит эксперт. – И отказ в возможности получить паспорт в виде книжки, или сохранить такой вариант паспорта – есть судебная практика на уровне Верховного суда и не только, которая говорит, что так делать нельзя. Но есть и другие судебные решения, которые считают, что это не нарушение".

Богдан Бондаренко напоминает, что под ID-карточку подвязывается немало других процессов, которые обеспечивали бы ряд публичных интересов, так называемое "благополучие общества". Но пока это не работает, есть много вопросов в технической организации – могут ли это сделать органы власти. Так что по состоянию на сегодня история неоднозначная: есть позиции и "за", и "против" полной отмены книжек, резюмирует эксперт.

Замена паспортов в Украине: ВР нескоро займется вопросом

Аналитик в области права Украинского института политики (УИП), адвокат, глава правозащитной общественной организации "Общая цель" Игорь Печенкин считает, что до парламента этой инициативе еще далеко. И не факт, что она вообще туда дойдет.

"Представленный в данный момент документ (по сути, размещенный на виртуальном портале, в списке аналогичных виртуальных как по форме, так и по содержанию, проектов общественных инициатив Алексея Гончаренко – гуттаперчевого "младого политика", специалиста без профильного образования) противоречит законодательной технике, нормам законодательства, логике построения официальных норм, – считает Игорь Печенкин. – Они состоят из трех статей, без ссылки и положения о порядке внесения на действующие нормы".

Эксперт напоминает, что выдача и использование паспорта гражданина Украины разработана в сфере усовершенствования законодательства о браке и семье, а также законодательства о национальной безопасности и правопорядке. А в последующем – введены в систему законодательства Украины принятием постановления Верховной Рады "Об утверждении положений про паспорт гражданина Украины" от 26 июня 1992 года №2503-ХІІ". На сегодня туда внесено семь изменений.

Этим нормативным актом, продолжает Игорь Печенкин, утверждены "Положением о паспорте гражданина Украины", состоящим из трех разделов и 25 пунктов, а также "Положением о паспорте гражданина Украины для выезда за границу".

"В целом подобные рефлексии политиков являются лишь способом привлечения внимания, в том числе из политических целей, что следует из количества и качества инициатив, размещенных на данном Интернет-ресурсе, – считает эксперт. – А также давно назревшей необходимости изменения законодательства в данном направлении. Но, главное, необходимости улучшений жизни граждан, создании конкурентной экономики Украины и предоставления управленческих услуг".

В данном направлении, подчеркивает Игорь Печенкин, весь прогрессивный мир давно пришел к необходимости цифровизации публичной власти.

"То есть, к созданию единых реестров банков данных. С их прозрачным, безопасным и удобным использованием, с параллельным безоговорочным установлением общественного контроля за этим. Это не новшество, а международные нормы Европейского Союза, к которым Украина приобщилась подписанием и ратификацией таких норм. Что является, по канонам международного права, признанием части национального права с прерогативой первенства", – поясняет эксперт.

Данные должны быть оцифрованы, сохранены в общей базе для всех ресурсов. Использование их должно быть защищено, и защита гарантирована государством.

"Эти единые базы собираются один раз по каждому из направлений реестров. И далее гражданин пользуется ими в течении жизни. И должен, по идее, забыть о чиновнике, походах к нему, очередях, дополнительных затратах. Но у нас – свои особенности. Государство в смартфоне, программа "Дія" – такие же безответственные манипуляции политиков, которые взяты из опыта уже достигнутого, но находящегося в украинских реалиях на этапе идей, даже без необходимых разработок, планирования, и, тем более, внедрения", – отмечает Игорь Печенкин.

По мнению эксперта, инициатива о тотальном переходе на ID-карточки – перспективна, но должна быть разработана профильными специалистами с обязательным предварительным освещением ее преимуществ. А далее – с проведением изучения общественного мнения путем голосования (опросов) социологических служб.

Замена паспортов в Украине: преимущества решения

Политический эксперт Дмитрий Воронков уверен, что повсеместный переход на пластиковые паспорта – это правильное решение.

"В Европе это уже давно норма. Думаю, что плюсы очевидны в отношении долговечности и физической сохранности самого материала, в отличие от бумаги", – отмечает политэксперт.

По его мнению, нет рисков и в связи с оккупированными территориями, хоть в ОРДЛО используются исключительно бумажные паспорта. И ID-карточки там не признаются.

Дмитрий Воронков поясняет: "Предлагается постепенный переход, что дает не только время с позиции надежд на реинтеграцию оккупированных территорий, но и возможность украинским властям тщательно взвесить этот вопрос, в том числе в ракурсе ситуации в ОРДЛО… С моей точки зрения, разумно было бы допустить для жителей оккупированных территорий вариант использования на территории мирной Украины паспорта любого вида, в том числе бумажного".

При этом, подчеркивает политэксперт, важно ознакомиться с самим законопроектом. На сегодня он, по словам Дмитрия Воронкова, даже не зарегистрирован в Верховной Раде.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины официально признал электронные ID-карты и заграничные паспорта украинцев в приложении "Дiя" аналогами полноценных бумажных удостоверений личности.





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