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Украинцам заменят бумажные паспорта на пластиковые: Кабмин принял решение

Вместо того чтобы вклеивать новое фото в паспорт, украинцам будут выдавать новые документы

12 августа 2020, 19:38
Автор:

Татьяна Веремеева
Украинцам заменят бумажные паспорта на пластиковые: Кабмин принял решение

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, согласно которому в нашей стране постепенно будут выводить из обращения обычные паспорта в форме книжечки и заменят их на пластиковые карточки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Законопроект предусматривает, что гражданам Украины будут заменять бумажные паспорта на пластиковые карты, когда нужно будет вклеивать новое фото в документ. Так, паспорта в форме книжечки будут действительны:

- для лиц от 16 до 25 лет – до достижения украинцами 25-летнего возраста;
- для лиц от 25 до 45 лет – до 45-летнего возраста при условии, что закон вступил в силу после того, как гражданину нашей страны исполнилось 25 лет и н уже успел вклеить новое фото в документ;
- для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно, если новое фото было вклеено раньше, чем закон вступил в силу.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины официально признал электронные ID-карты и заграничные паспорта украинцев в приложении "Дiя" аналогами полноценных бумажных удостоверений личности


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