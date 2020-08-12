Украинцам заменят бумажные паспорта на пластиковые: Кабмин принял решение

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины поддержал законопроект, согласно которому в нашей
стране постепенно будут выводить из обращения обычные паспорта в форме книжечки
и заменят их на пластиковые карточки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
внутренних дел.
Законопроект предусматривает, что гражданам Украины будут заменять бумажные
паспорта на пластиковые карты, когда нужно будет вклеивать новое фото в
документ. Так, паспорта в форме книжечки будут действительны:
- для лиц от 16 до 25 лет – до достижения украинцами 25-летнего возраста;
- для лиц от 25 до 45 лет – до 45-летнего возраста при условии, что закон вступил в силу после того, как гражданину нашей страны исполнилось 25 лет и н уже успел вклеить новое фото в документ;
- для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно, если новое фото было вклеено раньше, чем закон вступил в силу.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины официально
признал электронные ID-карты и заграничные паспорта украинцев в приложении "Дiя"
аналогами
полноценных бумажных удостоверений личности.
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