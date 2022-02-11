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В Украине проверят шесть телеканалов из-за показа документов по "вагнергейту"

Редакции проверят на предмет нарушения государственной тайны

сегодня, 15:47
Автор:

Людмила Слободенюк
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Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию анонсировал проверки на нескольких украинских телеканалах. Это – "УКРАИНА", "5 канал", "ПРЯМОЙ", "УКРАИНА 24", "ЭСПРЕССО" и "4 канал". Об этом сообщается в официальном уведомлении на сайте регулятора, передает портал "Комментарии".

В Украине проверят шесть телеканалов из-за показа документов по "вагнергейту"

Проверка телеканалов вагнергейт. Фото из открытых истчоников

Причиной этих ревизий стала трансляция в новостных выпусках документов, которые содержат сведения, составляющие гостайну. Речь идет непосредственно о письме бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбы и отчета начальника спецрезерва ГУР МОУ Юрия Семенюка об операции по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер".

"Это письмо имеет гриф секретности "совершенно секретно", содержит важную информацию, степень ограничения доступа и уровень охраны государством, а отчет – ссылку на секретную документацию и признаки государственной тайны. По результатам проверок обсудим вопрос, как сделать так, чтобы документы "совершенно секретно" оставались полностью тайными, при этом общество должно получать свою дозу информации о происходящем", – сказала глава Национального совета Ольга Герасимюк.

Проверки будут проводиться в редакциях в период с 25 февраля по 12 марта 2022 года.

По убеждению членов Нацсовета по радио и телевидению, показ в эфире телеканалов письма и отчета имеет признаки нарушения требований абзаца второго части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Этими положениями запрещено для телерадиоорганизаций распространять сведения, составляющие государственную тайну, или другую охраняемую законом информацию.

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Источник: https://www.nrada.gov.ua/regulyator-pereviryt-shistokh-zagalnonatsionalnyh-movnykiv-cherez-poshyrennya-nymy-vidomostej-derzhavnoyi-tayemnytsi/
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