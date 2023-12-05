В Украине хотят изменить правила вручения повестки: какие планируют нововведения



















Верховная Рада планирует внести изменения в закон о мобилизации, разрешив вручение повестки электронной почтой и заказным письмом. Об этом рассказал народный депутат от партии "Слуга народа", представитель президента в ВРУ Федор Вениславский, сообщает портал "Комментарии".

Рада хочет изменить правила вручения повестки. Фото из открытых источников

Парламентарий рассказал, что депутаты планируют прописать в проекте закона не только возможность работниками ТЦК вручать повестку лично под роспись, но также с помощью электронной почты и заказного письма.

"Сообщение о поступлении заказного письма будет поступать в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой будут выдавать человеку лично в руки представители почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", – рассказал Федор Вениславский.

Кроме того, по словам нардепа, в изменениях в закон о мобилизации будут уточнения, что повестку могут вручать не только сотрудники ТЦК, но также органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники ТЦК не имеют права требовать у людей документы на улице и вручать повестки, рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко. Он отметил, что полиция отстраняется от курьезных случаев задержания лиц работниками ТЦК ради мобилизации, чтобы не попасть в скандал. Костенко пояснил, что можно понять в этом случае полицию, имеющие планы по мобилизации ТЦК и людей, которых "незаконно пытаются привлечь" вручением повестки на улице. Нардеп анонсировал, что до конца года в сотрудничестве с Минобороны, Генштаба ВСУ будет создан законопроект, который расширит права ТЦК по мобилизации в Украине.

