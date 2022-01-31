В Украине 31 января начинают отстранять невакцинированных медиков: сколько врачей будут без работы

Отстранение медиков от работы без сохранения зарплаты. Фото из открытых источников

Сегодня, 31 января, вступает в силу Приказ министерства здравоохранения №2664, позволяющий отстранить от работы без сохранения заработной платы работников медицинских, коммунальных учреждений и органов местного самоуправления. Об этом нововведении сообщалось еще в конце ноября прошлого года, чтобы дать время всем, кто рискует попасть под отстранение, вакцинироваться. Об этом сообщает портал "Комментарии".

По предварительным подсчетам, с сегодняшнего дня медицинские учреждения могут остаться без десятков тысяч медицинских работников. Ранее "Комментарии" писали, что Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине против коронавируса вакцинировано свыше 80% медицинских работников, а в учреждениях и в звене экстренной медицинской помощи эта цифра достигает почти 100%. А меньше всего вакцинируются работники среди первичного звена – педиатры, терапевты. Однако Минздрав сделает исключение для медиков, которые имеют противопоказания к вакцинации и разрешить им работать.

"Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого", — сообщили на сайте министерства.

Сейчас, например, только в одной Ровенской области подлежат отстранению около 8 тысяч медиков. Об этом на днях журналистам заявил директор департамента гражданской защиты и здравоохранения населения Ровенской ОГА – Олег Вивсянник.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как на отстранение реагируют некоторые врачи. Так, в Facebook врач-анестезиолог из Ровно Павел Сильковский написал, что готов был бы теоретически проходить ПЦР-тестирование каждый раз перед дежурством, но такой опции законодательство не предусматривает, требуют именно вакцинации.

"Учитывая, что с нового года моя лекарственная зарплата должна составлять более 20 тысяч гривен, я мог бы себе позволить делать тесты каждый раз, когда буду идти на дежурство в больницу. И таким образом доказать свою безопасность. Но даже такой опции в приказе нет. Только вакцинация, эффективность которой в условиях новых штаммов сомнительна", — написал врач.

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