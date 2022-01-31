logo

BTC/USD

37151.20

ETH/USD

2524.61

LTC/USD

105.48

USD/UAH

28.85

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека В Украине 31 января начинают отстранять невакцинированных медиков: сколько врачей будут без работы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине 31 января начинают отстранять невакцинированных медиков: сколько врачей будут без работы

Невакцинированных медиков, коммунальников и чиновников будут отстранять от работы с 31 января

сегодня, 09:45
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

В Украине 31 января начинают отстранять невакцинированных медиков: сколько врачей будут без работы

Отстранение медиков от работы без сохранения зарплаты. Фото из открытых источников

Сегодня, 31 января, вступает в силу Приказ министерства здравоохранения №2664, позволяющий отстранить от работы без сохранения заработной платы работников медицинских, коммунальных учреждений и органов местного самоуправления. Об этом нововведении сообщалось еще в конце ноября прошлого года, чтобы дать время всем, кто рискует попасть под отстранение, вакцинироваться. Об этом сообщает портал "Комментарии".

По предварительным подсчетам, с сегодняшнего дня медицинские учреждения могут остаться без десятков тысяч медицинских работников. Ранее "Комментарии" писали, что   Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине против коронавируса вакцинировано свыше 80% медицинских работников, а в учреждениях и в звене экстренной медицинской помощи эта цифра достигает почти 100%. А меньше всего вакцинируются работники среди первичного звена – педиатры, терапевты. Однако Минздрав сделает исключение для медиков, которые имеют противопоказания к вакцинации и разрешить им работать.

"Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого", — сообщили на сайте министерства.

Сейчас, например, только в одной Ровенской области подлежат отстранению около 8 тысяч медиков. Об этом на днях журналистам заявил   директор департамента гражданской защиты и здравоохранения населения Ровенской ОГА – Олег Вивсянник. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как на отстранение реагируют некоторые врачи. Так, в Facebook врач-анестезиолог из Ровно Павел Сильковский написал, что готов был бы теоретически проходить ПЦР-тестирование каждый раз перед дежурством, но такой опции законодательство не предусматривает, требуют именно вакцинации.

"Учитывая, что с нового года моя лекарственная зарплата должна составлять более 20 тысяч гривен, я мог бы себе позволить делать тесты каждый раз, когда буду идти на дежурство в больницу. И таким образом доказать свою безопасность. Но даже такой опции в приказе нет. Только вакцинация, эффективность которой в условиях новых штаммов сомнительна", — написал врач.

Читайте также: Инфекционист рассказала, придется ли вакцинироваться от COVID-19 всю жизнь



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ips.ligazakon.net/document/RE37246?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05&_ga=2.223679133.765716609.1643613148-247924625.1643613148
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!