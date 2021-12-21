Минздрав начнет отстранять от работы не вакцинированных медиков: как реагируют врачи

Врачи. Фото из открытых источников

Уже с 20 января в Украине работодатели смогут отстранить от работы непривитых от коронавируса врачей без сохранения заработной платы. В список профессий, производств и организаций, подлежащих обязательным профилактическим прививкам, добавили работников медицинских учреждений. Об этом говорится в Приказе Министерства здравоохранения №2664. Документ вступает в силу с 30 декабря 2021 года.

Врачи уже выражают возмущение такой позиции власти. Так, в Facebook врач-анестезиолог из Ровно Павел Сильковский написал, что готов был бы теоретически проходить ПЦР-тестирование каждый раз перед дежурством, но такой опции законодательство не предусматривает, требуют именно вакцинации.



"Учитывая, что с нового года моя зарплата должна составлять более 20 тысяч гривен, я мог бы себе позволить делать тесты каждый раз, когда буду идти на дежурство в больницу. И таким образом доказать свою безопасность. Но даже такой опции в приказе нет. Только вакцинация, эффективность которой в условиях новых штаммов сомнительна," — написал врач.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине против коронавируса вакцинировано более 80% медицинских работников, а в учреждениях и в звене экстренной медицинской помощи эта цифра достигает почти 100%. А меньше всего вакцинируются работники среди первичного звена – педиатры, терапевты.



Также добавим, что в список работников, которые должны пройти вакцинацию, согласно вышеназванному документу, добавили всех, кто работает в сфере органов местного самоуправления и коммунальных учреждений, предприятий и организаций.





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