После мер политики ограничения абортов, к которой прибегли российские власти, в РФ ищут другие меры стимулирования рождаемости. Об этом сообщают "Комментарии".

Российским женщинам-заключенным государство предлагает "сделку"

Ранее российские депутаты уже договорились до того, что предложили не допускать женщин к получению высшего образования, так как в таком случае они "пропускают" возможность родить необходимое властям количество детей. Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил другое "ноу-хау" — сделать ставку на женщин-заключенных, которым за рождение ребенка могут аннулировать срок заключения.

"Если уж некоторым так сильно хочется палочной мотивации в вопросе повышения рождаемости, придумайте что-нибудь пооригинальней, чем средневековые запреты, — заявил Селезнев. — Могу подсказать вариант. Например, в российских тюрьмах находится порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых сидит по нетяжким, часто экономическим статьям. Многие из этих женщин способны родить детей. Государство может предложить и им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого "отпуска" родила, остаток срока аннулируется. При таком подходе решается сразу несколько проблем: демографическая и социально-гуманитарная".

Напомним, что российским заключенным-мужчина власти РФ, как во время Второй мировой, предложили "искупить" свою вину на поле боя — оправиться на войну против Украины. Десятки тысяч российских-зэков таким образом пополнили ряды ЧВК "Вагнер" и специальных штурмовых рот "Шторм-Z". После полугода боевых действий в Украине они получали помилование тайным указом президента РФ, Таким образом свободу в России получили многие убийцы, насильники и грабители.

Тем временем, у Путина очень разозлились из-за нового решение США и заявили об "угрозе".

Известный теннисист из России избил себя ракеткой до крови прямо во время матча.

А Фарион уверяет, что не называла армию "сбродом".

